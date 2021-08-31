Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak

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Skorer'in haberine göre; Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisi için 10 milyon euro ödeyecek. 23 yaşındaki Uruguaylı kanat-forvet satın alma opsiyonuyla kiralandı.

"10 MİLYON DOLAR CİVARI"

Los Angeles FC'nin eş başkanı John Thorrington, ESPN'e transferin detaylarını açıkladı. Thorrington, "Anlaşmayı tamamlamaya yakınız. 10 milyon dolar civarında. Sonuca oldukça çok yakınız" diye konuştu.

PAY VERİLECEK

Ayrıca transfer tamamlanınca Rossi'nin eski kulübü Penarol'e de pay verileceği belirtildi.