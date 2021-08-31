Skorer'in haberine göre; Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisi için 10 milyon euro ödeyecek. 23 yaşındaki Uruguaylı kanat-forvet satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Los Angeles FC'nin eş başkanı John Thorrington, ESPN'e transferin detaylarını açıkladı. Thorrington, "Anlaşmayı tamamlamaya yakınız. 10 milyon dolar civarında. Sonuca oldukça çok yakınız" diye konuştu.
Ayrıca transfer tamamlanınca Rossi'nin eski kulübü Penarol'e de pay verileceği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak - Son Dakika Spor