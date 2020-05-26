Diego Simeone'den Arda Turan örneği! - Son Dakika

Diego Simeone'den Arda Turan örneği!

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, Fox Sports'a açıklamalarda bulundu.

Diego Simeone'den Arda Turan örneği!, System.String[]

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, Fox Sports'a açıklamalarda bulundu. Simeone, kendisi hakkında sıkça kullanılan 'defans futbolu oynatıyor' sözlerine ise flaş yanıtlar verdi.


Defans yapmayı her takımının beceremediğini dile getiren Simeone, "Herkes bizim defansif bir oyun oynadığımızı söylüyor. Hergün harika oyuncuları görüyoruz ancak bunların çok azı defans yapmayı biliyor. Kazananlar, iyi defans yapan takımlardır. Bu işin anahtarı defans. Büyük takımlar iyi hücum oyuncularına sahip olabilir ancak önemli olan nasıl defans yapacağını bilmektir. Düşünün, kaç takım gerçekten iyi savunma yapabiliyor?" ifadelerini kullandı.


Atletico'da ilk döneminde birçok hücumcu oynatmasına rağmen aynı eleştirilere maruz kaldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Atletico'daki ilk takımımda Diego, Arda Turan, Falcao ve Adrian'ı birlikte oynatıyordum ve bununla birlikte Juanfran ve Filipe gibi iki hücumcu bek oyuncumuz vardı ve insanlar bize defansif diyordu." dedi. (A Spor)

Atletico Madrid, Diego Simeone, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 10:25 

Son Dakika Spor Diego Simeone'den Arda Turan örneği! - Son Dakika Spor
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