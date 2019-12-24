"Difana" yöntemi ile kefal avladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Difana' yöntemi ile kefal avladılar - Son Dakika

"Difana" yöntemi ile kefal avladılar

6 saat önce

Sinop'ta avlanan Karadenizli kıyı balıkçıları "difana" yöntemi ile avlanıyor.

Sinop'ta avlanan Karadenizli kıyı balıkçıları "difana" yöntemi ile avlanıyor.


Sinop'ta bir grup kıyı balıkçısı yeni "difana" yöntemi ile avlanıyor. "Difana" yöntemi ile kıyıya yaklaşık 5-10 metrede avlanan balıkçılar yaklaşık 8 kilogram kefal avladılar.


"Difana" yöntemi ile avlanan balıkçılar bu yöntemden verim aldıklarını belirterek, "Bugün de şansımızı 'difana' yöntemi ile denemek istedik. Diğer avlanma şekillerine göre biraz farklı bir yöntem. Uyguladık ve verim aldık. Yaklaşık 8 kilograma yakın kefal balığı avladık. Bundan sonra bu yöntemi denemeye devam edeceğiz" dediler. - SİNOP

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:53 Kaynak: İHA
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