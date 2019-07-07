Digalpa Kimdir?
32 dakika önce
Digalpa Genel Müdür Yardımcısı Cezmi Hiçsönmez, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:31
Digalpa Genel Müdür Yardımcısı Cezmi Hiçsönmez, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Digalpa hakkında bilgiler veren kurumun Genel Müdür Yardımcısı Cezmi Hiçsönmez, şunları söyledi: "Digalpa 2003 yılında kurulmuş sektöründeki ilk epoksi firması. Hizmet verdiğimiz endüstriler başlıca mermer, daha sonrasında buna paralel olan inşaat sektörü şeklinde iki ana sektör diyebiliriz. Ürettiğimiz ürünler epoksi başlığı altında toplanıyor ve burada inşaat noktasında birçok yerde de epoksi kullanılıyor. Mermer sektöründe ise yapıştırma ve sağlamlaştırma amacıyla kullanılıyor."
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