Diğer Boğalar Yanında Yavru Kalıyor - Rekortmen Dev ile Tanışın

Hakimiyet kurmayı seven boğalar güçlü ve devasa hayvanlardır.

Hakimiyet kurmayı seven boğalar güçlü ve devasa hayvanlardır. Bugün de boğaların bu güçlü ve heybetli özellikleriyle ilgili bir video hazırladık. Videoya başlamadan önce alışık olduğunuz sığır ve boğaları unutmanızı öneriyoruz çünkü bu boğa ve sığırlar bildiklerinizden çok farklı.

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