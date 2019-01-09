Son Dakika Haberleri: Diğer Sürücüleri Tehlikeye Atarak Drift Yapan Sürücüye 5 Bin 10 TL Ceza Kesildi

Diğer Sürücüleri Tehlikeye Atarak Drift Yapan Sürücüye 5 Bin 10 TL Ceza Kesildi

1 saat önce

Karabük'te trafikte drift atan otomobil sürücüsü bedelini ağır ödedi.

Diğer Sürücüleri Tehlikeye Atarak Drift Yapan Sürücüye 5 Bin 10 TL Ceza Kesildi, System.String[]
Karabük'te trafikte drift atan otomobil sürücüsü bedelini ağır ödedi. Sürücünün 2 ay hem ehliyetlerine el konuldu, hem de aracı trafikten men edilerek, 5 bin 10 TL' de ceza kesildi.

Merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi üzerinde gelen araçlara aldırış etmeden dakikalarca drift atan sürücüyü, diğer araç sürücüleri polise ihbar etti. Olay yerine giden trafik polisi çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sürücü dakikalarca yoldan geçen diğer araçlara aldırış etmeden drift attı.

"Arkadaşını indirip cep telefonu ile kayıt yaptırdı"

Bu sırada yanındaki arkadaşını indirip cep telefonu ile kendisinin videosunu çektiren sürücü bir süre daha yol üzerince yoldan geçen diğer araçlara aldırış etmeden drift atmaya devam etmesi görüntülere yansıdı.

Yol kenarında park halinde olan 67 TK 162 plakalı otomobilin sürücüsü Recep Ç.'ye ulaşan trafik polisi, trafiği tehlikeye düşürerek dirft atmasından dolayı sürücünün ehliyetine 2 ay el koyarak, aracıda 2 ay trafikten men ettikten sonra 5 bin 10 TL para cezası kesti.

Otomobil sürücüsü Recep Ç. ifadesi alınmak üzere 3 Nisan Karakoluna getirilirken, otomobil ise çekici yardımı ile otoparka çekildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa
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