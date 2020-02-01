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Diğer virüslere kıyasla koronavirüsün öldürme ve yayılma hızı ne kadar?
6 saat önce
Koronavirüs nasıl bulaşıyor? Koronavirüs ne kadar hızlı yayılıyor?
Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve daha sonra birçok dünya ülkesinde görülen koronavirüsün yayılma hızının gripten iki kat daha fazla olduğu, 2003 yılında ortaya çıkan SARS virüsüyle kıyaslandığında ise 6-7 kat hızlı yayıldığı kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) yaklaşık 1,5 ay içerisinde şimdiye kadar dokuz bin 800'ü aşkın kişide görülen koronavirüsle ilgili bazı verileri paylaştı. Buna göre hastalık SARS ile büyük benzerlikler gösterse de yayılma hızı çok daha yüksek.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:37
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