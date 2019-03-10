Diğerlerinin Ağrı'ya Ettikleri İhaneti Sizler Çok Daha İyi Biliyorsunuz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Diğerlerinin Ağrı'ya ettikleri ihaneti sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Aileleri nasıl dağıttıklarını, çocuklarımızın geleceklerini nasıl çaldıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Diğerlerinin Ağrı'ya ettikleri ihaneti sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Aileleri nasıl dağıttıklarını, çocuklarımızın geleceklerini nasıl çaldıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. O yüzden huzurumuza, güvenimize en fazla özeni sizlerin göstereceğinize ben inanıyorum." dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Bakan Varank, Fırat Mahallesi'nde kadınlarla buluşma etkinliğine katıldı.



Ardından Ağrı Özel Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Varank, parti olarak kadınlara verdikleri öneme değindi.



Varank, 17 yılda kadınların toplumun her alanında yer alabilmesi için teşvik edici programlar yaptıklarını ve bu konudaki siyaseti ortaya koyduklarını, birçok kanunda kadınlar için düzenlemeler yaptıklarını hatırlattı.



Kadın istihdamını öncelikli bir politika olarak görüp çok güçlü şekilde desteklediklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:



"Ülkemizin temel politika belgelerinde kadın istihdamı konusuna özel bir yer ayırdık. Kız çocuklarımızın okula devam oranını yükseltmek için farkındalık programları düzenledik. Başörtüsü sorununu biz çözdük. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer almasını sağladık. Sanayide, bürokraside, akademide ve politikada daha çok kadın bulunsun, yer alsın istedik. Hamolsun biz bu ülkede kadınlar için slogan değil, iş ürettik."



Varank, AK Parti'nin başarısında kadınların çok önemli katkıları olduğuna işaret ederek, 31 Mart yerel seçimlerinde de yine kadınlara çok önemli görev düştüğünü söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sizler kaleleri içerisinden fethediyorsunuz." sözünü ileten Varank, şöyle konuştu:



"Bir evde kadın ne derse o olur. Bunun tersini düşünmek mümkün bile değil. Ailelerimizin, çocuklarımızın geleceği için Ağrı'da AK Parti'yi inşallah birinci parti yapmamız gerekiyor. Diğerlerinin Ağrı'ya ettikleri ihaneti sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Aileleri nasıl dağıttıklarını, çocuklarımızın geleceklerini nasıl çaldıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. O yüzden huzurumuza, güvenimize en fazla özeni sizlerin göstereceğinize ben inanıyorum. İnşallah Ağrı'mızı çok güzel günler bekliyor. Savcı Bey de ifade etti. Biz burada istihdamı, üretimi artırmak, Ağrı'nın geleceğini şekillendirmek için projeler üretiyoruz. Beraber çalışacağız. Onun bütün projeleri bizim projelerimiz olacak. İnşallah Ağrı Savcı Sayan kardeşimizle birlikte yeni bir döneme girecek."



Varank, Sayan'ın belediye başkanlığı döneminin sonunda Ağrı'nın çok iyi yerlere geleceğini, kimsenin bugün yaşanan sorunları hatırlamayacağına inandığını söyledi.



Konuşmasının ardından kadınların sorun ve taleplerini dinleyen Varank, daha sonra halkla buluşma programına katılmak üzere Kazım Karabekir Mahallesi'ne hareket etti.

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