Dıgı Eurocıs2019'da

Dünyanın önde gelen perakende teknolojileri fuarı olan ve 19-21 Şubat tarihleri arasında Almanya 'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek olan EuroCIS2019'da, ÜÇGE'nin Türkiye temsilciliğini yürüttüğü DIGI/ Teraoka Seiko Co Ltd, 10. Hol-Stand A22 de yeni nesil perakende teknoloji trendleri ile yer alacak.ÜÇGE Elektronik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Tuncer "Perakende sektörüne yönelik mağaza ekipmanlarından, elektroniğe, depolama sistemlerinden, e-ticarete kadar her noktada çözüm sunan bir firma olarak global trendleri yakından gözlemliyor, çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimizin vizyonerliklerinin ve yenilikçi bakış açılarının geliştirilmesine katkı sağlamaya önem veriyoruz. Bu anlamda perakende teknolojilerinin gelişimini, dünya çapındaki üreticilerin katılımıyla, dünya çapındaki partner ve tüketicileriyle buluşturan, sektörün en önemli fuarlarından biri de EuroCIS. Tartım/Paketleme/Etiketleme teknolojileri ve market otomasyon ekipmanlarından olan Barkodlu/PC Tabanlı Teraziler, Elektronik Raf Etiketleri ve POS terazi çözümleriyle, perakende sektörüne Türkiye temsilcisi olarak sunduğumuz DIGI markasının standını 10. Hol A22 standında ziyaret edebilir, en yeni trendleri ve teknolojileri yerinde görüp deneyimleyebilirsiniz." dedi.DIGI'nin heyecan verici yeni konsepti "Shop & GO" da dahil olmak üzere bir dizi yeni ürün sunacağının altını çizen Tuncer "Tüm perakende sektörünü EuroCIS'te görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi. - BURSA