Digiad 600 Fidanı Toprakla Buluşturdu

Didim Genç İşadamları Derneği (DİGİAD) öncülüğünde garnizon komutanlığı sahası içerisindeki alanda 600 adet çeşitli türlerdeki fidan toprakla buluşturuldu.

Didim Genç İşadamları Derneği (DİGİAD) öncülüğünde garnizon komutanlığı sahası içerisindeki alanda 600 adet çeşitli türlerdeki fidan toprakla buluşturuldu.



Didim Kaymakamlığı ve Didim belediyesinin katkıları, Didim Garnizon komutanlığının oluru ile kısa adı DİGİAD olan Didim Genç işadamları derneği öncülüğünde fidan dikimi yapıldı. "DİGİAD Atatürk ağaçlandırma alanı" olarak akbük yolundaki fidan dikim etkinliğine Didim kaymakamı Mehmet Türköz, CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül, Didim Garnizon komutanı Çetin Gülseven, Didim belediye başkanı ve Millet ittifakının CHP'li belediye başkan adayı A. Deniz Atabay, DİGİAD Başkanı Kerim Küsmez, Kurum amirleri, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Üniversite, lise ve ana sınıfı öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından konuşan DİGİAD Başkanı Kerim Küsmez "Dernek olarak gelecek nesillere ve doğaya vefa borcumuzu ödemek istedik. Orman haftasına girdiğimiz şu günlerde "bir ağaç bin nefes" sloganıyla bu alana 600 adet, geçen yıl yanan Yeşilkent'teki alana 1400 ağaç dikimi yapılacak. Burada katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."dedi.



Didim belediye başkanı ve Millet ittifakının CHP'li belediye başkan adayı A. Deniz Atabay ise DİGİAD'ın düzenlenen bu etkinliğin sadece ilçede değil tüm ülke genelinde ihtiyaç olduğunu belirterek "Yılların içerisinde baktığımızda bir takım sabotajlarla değerli ormanlarımızı kaybettik. Genç işadamların ve girişimcilerin bu açıkları kapatmak için gösterdiği çaba takdire şayandır. Bizlerde kendilerine yardımcı olmaya çalıştık. Bu tip girişimlerin devam etmesini istiyoruz. Görevimiz kısmet olur devam edersek yeni dönemde ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Kendi fidanlığımızı da kurmaya başladık. Bizlerde bu noktada ağaçlandırma yapmak isteyene katkı sağlayacağız. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.



CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül ise konuşmasında 18 Mart Çanakkale Zaferinde Türk ulusunun emperyalistlere karşı durduğunu ve vatan toprağını savunduğunu belirterek "Vatan toprağını savunmak sadece silahla olmuyor. Bu alan askeri alanı; burada DİGİAD güzel bir etkinliğe ortak olmuş. Merkezi idare ile yerel idarenin birlikte güzel bir oluşum; bugüne hatırlayacak olanlar bu ağaçlar büyüdüğünde bunun anlamını daha iyi bilecekler."dedi.



Didim Kaymakamı Mehmet Türköz Kutsal vatan topraklarını fidanlarla buluşturduklarını belirterek "DİGİAD'ın yaptığı bu hizmetler için teşekkür ediyorum. Bundan sonra yaşadığı yere gelişim noktasında gerekli işleri yapacaklarını düşünüyorum. Emeği geçenlere ve katkı sunanlara teşekkür ediyorum."dedi.



Konuşmaların ardından ilçe protokolü ve öğrencilerle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirildi. Mevcut alana 600 adet çeşitli türlerde fidan toprakla buluşturulurken, ayrıca Yeşilkent'teki yanan askeri alanına da 1400 adet fidan dikimi yapılacağı bildirildi. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi

CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, HDP ile İttifak İddialarına Son Noktayı Koydu

CHP'de Hesaplaşma Sürüyor! Muharrem İnce Hazırlık Yapıyor

Evliliği Boyunca Eşinin Zoruyla İlkel Yaşam Sürdüren Kadın Boşanma Davası Açtı