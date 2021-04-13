Digidays 2021'de "dijital dönüşüm sektörü" masaya yatırıldı - Son Dakika

Digidays 2021'de yapay zeka, dijital çağda sosyal sorumluluk, oyunlaştırmanın gücü, dijitalleşmede bulut teknolojileri, sürdürülebilirlik ve dijital kanaat önderleri konuşuldu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Digidays 2021 programına, ulusal ve uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri ve dijital alanda sektörün önde gelen temsilcileri katıldı. İletişim Fakültesi bünyesindeki akademisyenlerin moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte; yapay zeka, dijital çağda sosyal sorumluluk, oyunlaştırmanın gücü, dijitalleşmede bulut teknolojileri, sürdürülebilirlik, dijital kanaat önderleri gibi konularda bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Programda konuşan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, dijital teknolojilerin son 30 yılda büyük bir hızla geliştiği ve hayatın her alanına girdiğine dikkati çekerek, reklam ve halkla ilişkiler alanında da önemli değişimlere neden olduğunu ve iletişim dünyasında yeni medya araçlarının çok daha fazla tercih edilmeye başladığını ve bu süreçte yapay zekanın önemli bir etkisi olduğunu aktardı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülay Öztürk, ilki 2017 yılında yapılan Digidays etkinliklerinin bu yıl 4. düzenlediklerini belirterek, dijital dünyanın sektörel ve akademik nabzının bu prgramda attığını ifade etti. Öztürk, bu etkinlikle ilk kez dijital iletişimin, yapay zeka, dijital sosyal sorumluluk, oyunlaştırma gibi bir çok konuda çok boyutlu bir şekilde ele alınacağını ve Digidays'in artık marka bir etkinliğe dönüştüğünü vurguladı.

"Yazılım sektöründe dünya ile birlikte gidiyoruz"

Etkinliğin ilk gününde, Prof. Dr. Gülay Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı "Yapay Zeka Yaşamı Nasıl Değiştirecek" başlıklı oturumda konuşan Hewlett Packard Enterprise Türkiye, Kazakistan & Kırgızistan Genel Müdürü Güngör Kaymak, yapay zekanın derin öğrenme, makine öğrenmesi gibi bileşenlerden oluşan ve bugün birçok sektörde bunun kullanıldığını belirterek "Yapay zekanın içinde çeşitli disiplinlerin olduğunu görüyoruz. Yazılım sektöründe dünya ile birlikte gidiyoruz. Önemli olan veriyi nasıl kullanabileceğinizdir. Aylarca sürebilecek analizler yapay zeka ile çok kısa sürede yapılabiliyor." ifadelerini kullandı. Programda ilk gün düzenlenen 5 oturumun daha ardından sona erdi.

"Ciddi oyun aslında iletişimcilerin işidir"

Digidays'in ikinci gününde ilk oturumda Prof. Dr. Oya Şakı Aydın'ın moderatörlüğünde "İnternet Çağında Oyunlaştırmanın Sihirli Gücü" başlıklı oturumda Momentum Digital Media Technologies Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Mehmet Kemal Özkan, ciddi oyun kavramını ve uygulama alanlarını anlattı. Ciddi oyun kavramının eğitim amaçlı bir içerik olduğunu ve içinde meydan okuma, rekabet gibi olguları da barındırdığını belirten Özkan, "Ciddi oyun kavramı eğlendirme ve hikayeleştirme kavramlarını içermektedir.

Savunmadan, sağlık ve eğitime birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanda asıl dönüşüm 2002'de America's Army oyunu ile oldu. Bu oyun ile ABD asker alma süreçlerini de yaparak belirli nitelikteki insanları daha hızlı ve doğru bir şekilde seçebildi. Ardından firmalarda bundan yararlanma yoluna gittiler. Özellikle yeni nesle ulaşmada bu yöntem çok etkilidir. Aslında bu alan iletişimcilerin işidir." açıklamasında bulundu.

Etkinlik ikinci gün yapılan diğer etkinliklerin ardından Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülay Öztürk'ün kapanış konuşması ile sona erdi.