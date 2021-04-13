Digidays 2021'de "dijital dönüşüm sektörü" masaya yatırıldı - Son Dakika

Digidays 2021'de "dijital dönüşüm sektörü" masaya yatırıldı

13.04.2021 13:09
Digidays 2021'de

Digidays 2021'de yapay zeka, dijital çağda sosyal sorumluluk, oyunlaştırmanın gücü, dijitalleşmede bulut teknolojileri, sürdürülebilirlik ve dijital kanaat önderleri konuşuldu.

Digidays 2021'de yapay zeka, dijital çağda sosyal sorumluluk, oyunlaştırmanın gücü, dijitalleşmede bulut teknolojileri, sürdürülebilirlik ve dijital kanaat önderleri konuşuldu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Digidays 2021 programına, ulusal ve uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri ve dijital alanda sektörün önde gelen temsilcileri katıldı. İletişim Fakültesi bünyesindeki akademisyenlerin moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte; yapay zeka, dijital çağda sosyal sorumluluk, oyunlaştırmanın gücü, dijitalleşmede bulut teknolojileri, sürdürülebilirlik, dijital kanaat önderleri gibi konularda bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Programda konuşan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, dijital teknolojilerin son 30 yılda büyük bir hızla geliştiği ve hayatın her alanına girdiğine dikkati çekerek, reklam ve halkla ilişkiler alanında da önemli değişimlere neden olduğunu ve iletişim dünyasında yeni medya araçlarının çok daha fazla tercih edilmeye başladığını ve bu süreçte yapay zekanın önemli bir etkisi olduğunu aktardı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülay Öztürk, ilki 2017 yılında yapılan Digidays etkinliklerinin bu yıl 4. düzenlediklerini belirterek, dijital dünyanın sektörel ve akademik nabzının bu prgramda attığını ifade etti. Öztürk, bu etkinlikle ilk kez dijital iletişimin, yapay zeka, dijital sosyal sorumluluk, oyunlaştırma gibi bir çok konuda çok boyutlu bir şekilde ele alınacağını ve Digidays'in artık marka bir etkinliğe dönüştüğünü vurguladı.

"Yazılım sektöründe dünya ile birlikte gidiyoruz"

Etkinliğin ilk gününde, Prof. Dr. Gülay Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı "Yapay Zeka Yaşamı Nasıl Değiştirecek" başlıklı oturumda konuşan Hewlett Packard Enterprise Türkiye, Kazakistan & Kırgızistan Genel Müdürü Güngör Kaymak, yapay zekanın derin öğrenme, makine öğrenmesi gibi bileşenlerden oluşan ve bugün birçok sektörde bunun kullanıldığını belirterek "Yapay zekanın içinde çeşitli disiplinlerin olduğunu görüyoruz. Yazılım sektöründe dünya ile birlikte gidiyoruz. Önemli olan veriyi nasıl kullanabileceğinizdir. Aylarca sürebilecek analizler yapay zeka ile çok kısa sürede yapılabiliyor." ifadelerini kullandı. Programda ilk gün düzenlenen 5 oturumun daha ardından sona erdi.

"Ciddi oyun aslında iletişimcilerin işidir"

Digidays'in ikinci gününde ilk oturumda Prof. Dr. Oya Şakı Aydın'ın moderatörlüğünde "İnternet Çağında Oyunlaştırmanın Sihirli Gücü" başlıklı oturumda Momentum Digital Media Technologies Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Mehmet Kemal Özkan, ciddi oyun kavramını ve uygulama alanlarını anlattı. Ciddi oyun kavramının eğitim amaçlı bir içerik olduğunu ve içinde meydan okuma, rekabet gibi olguları da barındırdığını belirten Özkan, "Ciddi oyun kavramı eğlendirme ve hikayeleştirme kavramlarını içermektedir.

Savunmadan, sağlık ve eğitime birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanda asıl dönüşüm 2002'de America's Army oyunu ile oldu. Bu oyun ile ABD asker alma süreçlerini de yaparak belirli nitelikteki insanları daha hızlı ve doğru bir şekilde seçebildi. Ardından firmalarda bundan yararlanma yoluna gittiler. Özellikle yeni nesle ulaşmada bu yöntem çok etkilidir. Aslında bu alan iletişimcilerin işidir." açıklamasında bulundu.

Etkinlik ikinci gün yapılan diğer etkinliklerin ardından Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülay Öztürk'ün kapanış konuşması ile sona erdi.

geri dönüşüm, Yapay Zeka, Türkiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Digidays 2021'de 'dijital dönüşüm sektörü' masaya yatırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı 70 yıllık gelenek! Sahura davul yerine 'pilava pilava' diyerek kalkıyorlar 70 yıllık gelenek! Sahura davul yerine 'pilava pilava' diyerek kalkıyorlar İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı

Son Dakika Haberleri
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
13:04 Bilim Kurulu üyesi toplu taşımadaki yoğunluğa işaret edip uyardı: Tüm sektörlerde, bu uygulamaya geçilmesi kaçınılmaz
13:00 Havlayan köpeklerin sesini takip eden genç, babasının ağaçta asılı cansız bedenini buldu
12:51 Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada'dan kritik karar: Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar         
13:48
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver         
13:38
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi         
13:03
Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak         
12:18
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları         
11:24
Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız         
11:11
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu         
10:39
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Eriğin fiyatı her geçen gün daha da düşüyor! Tanesi 2 liraya kadar geriledi Eriğin fiyatı her geçen gün daha da düşüyor! Tanesi 2 liraya kadar geriledi         
09:46
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 14:04:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Digidays 2021'de "dijital dönüşüm sektörü" masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei