Digital Athletics PUBG Global Invitational.S'de haftayı 4. sırada tamamladı!

PUBG hayranlarının ilgiyle takip ettiği turnuvada Digital Athletics haftayı 4. sırada tamamladı!

Başarılı Türk espor takımlarından Digital Athletics PUBG Global Invitational.S'de mücadele etmeye devam ediyor. Beşinci hafta finalleri mücadelesinde sıralamada 7 sıra atlayarak haftayı 4. sırada tamamlamayı başaran temsilcimiz yoluna hız kesmeden devam ediyor.

Dünya çapından dev organizasyonların katılım sağladığı etkinlikte haftayı dördüncü sırada bitiren temsilcimiz kazandığı puanın haricinde 75 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu.

5. hafta finalleri karşılaşmalarında temsilcilerimizin bireysel istatistikleri şu şekilde oldu;

GEN.G, Meta Gaming, Virtus.Pro, T1, Navi ve daha birçok takımın mücadele ettiği PUBG Global Invitational.S'te 5. Hafta puan durumu ise aşağıdaki görselde görebileceğiniz gibi şekillendi.

5.Hafta finallerinin tamamlanmasının ardından ise Digital Athletics'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncuların ortaya çıkardığı iş hakkında "inanılmaz performans" sözlerini kullanırken, oyuncuları tebrik etmeyi unutmadı.