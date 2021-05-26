Digital Athletics Serhat Öztürk ile yollarını ayırdı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Digital Athletics Serhat Öztürk ile yollarını ayırdı. Organizasyon oyuncu ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

Uzun süredir takımımızı başarıyla temsil eden FIFA oyuncumuz Serhat Öztürk ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendisine teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz.

Organizasyonun bu ayrılığın ardından yeni bir oyuncuyla anlaşıp anlaşmayacağı ise henüz kesin değil. Organizasyonun anlaşabileceği aktif olarak birçok oyuncu bulunuyor. Transferin olup olmayacağını ise kısa bir süre içinde öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Serhat Öztürk' e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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