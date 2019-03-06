Son Dakika Haberleri: Digiturk Bayilerine "Rekabet" Soruşturması

Digiturk Bayilerine "Rekabet" Soruşturması

2 saat önce

Rekabet Kurulunca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ ile Digiturk bayisi 48 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Digiturk Bayilerine
Rekabet Kurulunca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ ile Digiturk bayisi 48 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin fiyatlama davranışları ve bayilik sistemiyle, Digiturk bayisi sıfatıyla bu ticari paketleri arz eden teşebbüslerin fiyatlama ve pazar paylaşımı davranışlarıyla rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Bu kapsamda, Kurul tarafından Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ ile 48 Digiturk bayisi hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Türkiye, Digiturk, Ekonomi
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