Digiturk CEO'su Al-Obaidly küresel spor endüstrisine yön verecek 10 liderden biri olarak gösterildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Digiturk CEO'su Al-Obaidly küresel spor endüstrisine yön verecek 10 liderden biri olarak gösterildi - Son Dakika

Digiturk CEO'su Al-Obaidly küresel spor endüstrisine yön verecek 10 liderden biri olarak gösterildi

6 saat önce

Londra merkezli yayın organı SportsPro, "2020'de Küresel Spor Endüstrisi'ne Yön Verecek 10 İsim" arasında Türkiye Süper Ligi'nin resmi yayıncısı Digiturk'ün ve çatı şirketi beIN Media Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly'ye yer verdi.

Digiturk CEO'su Al-Obaidly küresel spor endüstrisine yön verecek 10 liderden biri olarak gösterildi, System.String[]

Londra merkezli yayın organı SportsPro, "2020'de Küresel Spor Endüstrisi'ne Yön Verecek 10 İsim" arasında Türkiye Süper Ligi'nin resmi yayıncısı Digiturk'ün ve çatı şirketi beIN Media Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly'ye yer verdi.

SportsPro, kulüp başkanları, medya yöneticileri, e- spor girişimcileri ve spor yöneticileri gibi küresel arenada spora yön veren önemli isimlerin olduğu bir liste açıkladı.

Uluslararası spor medyasında detaylı analiz ve araştırmalar yapan SportsPro'nun hazırladığı listede, Al-Obaidly'nin yanı sıra Disney D2C Başkanı Kevin Mayer ve Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli gibi isimler yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Al-Obaidly, "Spor endüstrisinin çok değerli isimleri ile bir arada bu listede yer almak elbette mutluluk ve gurur verici. beIN Media Group olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda bir yandan en kaliteli ve zengin spor içeriklerini izleyicilerimize sunabilmek için büyük yatırımlar yaparken diğer yandan da sadece bizim değil, aslında sporun tüm paydaşlarının haklarını gasbeden korsan yayıncılıkla mücadele konusunda güçlü bir inisiyatif alarak kararlı adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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