Son Dakika Haberleri: Digiturk TEİD Üyeleri Arasına Katıldı

Digiturk TEİD Üyeleri Arasına Katıldı

1 saat önce

2010 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bugün 140'a yakın üyeye ulaşan Etik ve İtibar Derneği TEİD'in üyeleri arasına Avrupa'nın sayılı dijital yayıncılık platformları içinde

Digiturk TEİD Üyeleri Arasına Katıldı, System.String[]

TEİD'in üyeleri, bugün Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 200.000'in üzerinde çalışanı istihdam eden önde gelen kurum ve kuruluşlardan oluşuyor. İş dünyasının yoğun desteğini alarak üye sayısını düzenli olarak artıran TEİD'e katılan yeni üye, Türkiye'nin lider dijital yayıncılık kuruluşu Digiturk oldu.

İş etiği ilke ve politikalarının anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması, yazılı kültürün temelini oluşturması için kılavuzluk etmek ve referans merkezi olmak misyonuyla hareket eden Etik ve İtibar Derneği TEİD, Türkiye ekonomisi ve iş dünyasının, dünyanın en itibarlı 30 ülkesi arasına girmesine ortam yaratmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu yönde 2010 yılında kurulan TEİD, bugün Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 200 bin üzerinde çalışana istihdam sağlayan 130'u aşkın kurumsal üyesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

1999 yılında kurulan Digiturk, dijital televizyon yayıncılığı alanında Türkiye'nin ilk ve lider platformu olarak hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana sektörün lider markası olarak büyümeye devam eden Digiturk, bünyesinde yer alan yüzlerce televizyon, radyo, müzik ve interaktif kanalını, dijital görüntü ve ses kalitesiyle zengin üye portföyüne ulaştırmakta, zengin çeşitlilikteki içerikleriyle TV izleme deneyimi sunmaktadır.

Digiturk, üstün teknolojik altyapısı ile gerçekleştirdiği yayınlarını Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesine de ulaştırmakta ve Avrupa'nın sayılı dijital yayıncılık platformları arasında yer almaktadır. Türkiye'nin öncü dijital platformu Digiturk, 2016 yılı itibariyle 5 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük uluslararası yayın kuruluşlarından biri olan BeIN MEDIA GROUP çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Digiturk, sporun ve futbolun ilk adresi olma konumunu, dünyada spor yayıncılığının öncülerinden beIN SPORTS'un sağladığı güçlü sinerji ile pekiştirerek bugün Türkiye'nin en büyük spor destekçilerinden biri olarak anılmaktadır. Digiturk, yayıncılık alanında ilk HD, ilk 3D ve ilk 4K canlı yayını gibi pek çok ilkin de sahibi olarak başarısını bugünden geleceğe taşımak için çalışmaya devam etmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:10 Kaynak: Bültenler

Avrupa, Türkiye, Digiturk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, Survivor Adasına İlk Adımını Attı Aldığı Teşvikle Lale, Sümbül ve Nergis Yetiştirmeye Başlayan Girişimci Kadın, Türkiye'nin Her Yerinden Sipariş Alıyor

Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız Doğru Çıkan Tahminleriyle Bilinen Google, Türkiye'deki Yerel Seçim İçin Öngörüsünü Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:31:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Digiturk TEİD Üyeleri Arasına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]