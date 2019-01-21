Digiturk TEİD Üyeleri Arasına Katıldı

TEİD'in üyeleri, bugün Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 200.000'in üzerinde çalışanı istihdam eden önde gelen kurum ve kuruluşlardan oluşuyor. İş dünyasının yoğun desteğini alarak üye sayısını düzenli olarak artıran TEİD'e katılan yeni üye, Türkiye'nin lider dijital yayıncılık kuruluşu Digiturk oldu.

İş etiği ilke ve politikalarının anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması, yazılı kültürün temelini oluşturması için kılavuzluk etmek ve referans merkezi olmak misyonuyla hareket eden Etik ve İtibar Derneği TEİD, Türkiye ekonomisi ve iş dünyasının, dünyanın en itibarlı 30 ülkesi arasına girmesine ortam yaratmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu yönde 2010 yılında kurulan TEİD, bugün Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 200 bin üzerinde çalışana istihdam sağlayan 130'u aşkın kurumsal üyesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

1999 yılında kurulan Digiturk, dijital televizyon yayıncılığı alanında Türkiye'nin ilk ve lider platformu olarak hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana sektörün lider markası olarak büyümeye devam eden Digiturk, bünyesinde yer alan yüzlerce televizyon, radyo, müzik ve interaktif kanalını, dijital görüntü ve ses kalitesiyle zengin üye portföyüne ulaştırmakta, zengin çeşitlilikteki içerikleriyle TV izleme deneyimi sunmaktadır.

Digiturk, üstün teknolojik altyapısı ile gerçekleştirdiği yayınlarını Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesine de ulaştırmakta ve Avrupa'nın sayılı dijital yayıncılık platformları arasında yer almaktadır. Türkiye'nin öncü dijital platformu Digiturk, 2016 yılı itibariyle 5 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük uluslararası yayın kuruluşlarından biri olan BeIN MEDIA GROUP çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Digiturk, sporun ve futbolun ilk adresi olma konumunu, dünyada spor yayıncılığının öncülerinden beIN SPORTS'un sağladığı güçlü sinerji ile pekiştirerek bugün Türkiye'nin en büyük spor destekçilerinden biri olarak anılmaktadır. Digiturk, yayıncılık alanında ilk HD, ilk 3D ve ilk 4K canlı yayını gibi pek çok ilkin de sahibi olarak başarısını bugünden geleceğe taşımak için çalışmaya devam etmektedir.