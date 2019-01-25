Digiturk'ün Spor İçeriklerinin Yönetimine Al-Hudaifi Atandı

Saad Saleh Al-Hudaifi, 1 Şubat itibarıyla, Digiturk Spor İçeriğinden Sorumlu Grup Başkanı olarak atandı.

Türkiye'nin lider dijital yayıncılık platformu Digiturk, spor yayıncılığı alanındaki küresel hedefleri doğrultusunda üst yönetim kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Saad Saleh Al-Hudaifi, 1 Şubat itibariyle, Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevine atandı.

Al-Hudaifi, yeni görevinde beIN MEDIA GROUP'un uluslararası yayıncılık deneyimini Türkiye'ye taşırken, beIN SPORTS kanalları başta olmak üzere, pek çok kritik operasyonunun tek merkezden uyum içinde yönetilmesini sağlayacak.

Digiturk olarak 20 yıldan bu yana Türk futbolunun en büyük destekçisi konumunda olduklarını, önümüzdeki dönemde de bu katkıyı artırarak sürdürmek istediklerini belirten Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly şöyle konuştu:

"Türk futbolunun marka değerini uluslararası düzeyde hak ettiği seviyelere çıkarmak için çalışmalarımıza aynı kararlılık ile devam edeceğiz. Sayın Al-Hudaifi'nin ataması, bu amaca hizmet etme doğrultusunda beIN MEDIA GROUP'un ortaya koyduğu geniş vizyonun ve elbette Türkiye'ye verdiğimiz önemin göstergesidir. Yönetim kadromuzu ve beIN SPORTS TÜRKİYE markamızı güçlendirecek bu yeni atama sayesinde küresel düzeydeki yayıncılık ağımızla yaratacağımız sinerji de düşünüldüğünde, birlikte çok daha fazlasını başarabileceğimizden eminim. Sayın Al-Hudaifi'ye yeni görevinde başarılar diliyorum".

Saad Saleh Al-Hudaifi kimdir?

Beyrut Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimleri bölümü lisans derecesine sahip olan Saad Saleh Al-Hudaifi, Manchester Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Program planlamadan içerik yönetimine, muhabirlikten radyoculuk ve prodüksiyona kadar medyanın bir çok alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Al-Hudaifi, iş hayatına 2004 senesinde beIN MEDIA GROUP bünyesinde başlamış, günümüze kadar olan süreçte sırasıyla Al-Jazeera Sport Channel, Qatar Foundation ve Al Jazeera Children's Channel'da yöneticilik yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Al-Hudaifi, ileri düzeyde İngilizce konuşabilmektedir.