Digor'a Kayyum Eli Değdi

Digor Belediyesi'ne İlçe Kaymakamı Mustafa Güngör kayyum olarak atanmasının ardından geçen 700 günlük süreçte ilçenin çehresi değişti,.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Güngör, kaynakları doğru kullanarak Digor'u yaşanılabilir bir kent yaptıklarını belirtti.

Digor Belediyesi'ne İlçe Kaymakamı Mustafa Güngör kayyum olarak atanmasının ardından geçen 700 günlük süreçte ilçenin çehresi değişti,.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Güngör, kaynakları doğru kullanarak Digor'u yaşanılabilir bir kent yaptıklarını belirtti.



Uzun yıllar belediye hizmetlerinden mahrum olan Digor'un geçen 700 günlük süreçte çehresini değiştirdiklerini ifade eden Kaymakam Belediye Başkan vekili Mustafa Güngör, Devletin bütün yatırımlarından Digor'un fazlasıyla hakkına düşeni aldığını ve Digor tarihine yapılan hizmetlerle damga vurduklarını söyledi.



Kaymakamlık ile Belediye Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürüten Musafa Güngör, göreve başladıklarında vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden mahrum olduğunu kaydetti.



Kaymakam Mustafa Güngör, "Temel alt yapı, su ve diğer günlük çöp toplama gibi belediyecilik hizmetlerinin yerine getirilmesi, temiz çevre ve yaşanabilir kent hayatı organize etme adına öncelikle plan proje hazırladık. Daha sonra kaynakları yerinde kullanarak seri bir şekilde projelerimizi hayatiyete geçirdik. Digor'un belediyecilik hizmetlerinden mahrumdu. Bizden önceki dönem terör ve terör suçları nedeni ile açığa alınan kamu görevlilerinin belediye başkan ve başkan vekilinin yaptığı işleri incelettirdik. Bu noktada amacı kamu hizmeti üretmek olmayan işlerin tasfiye kararını aldık" dedi.



"Kanunlara ve mevzuatlara uygun olmayan bir yapı oluşturulmuştu"



Digor'da kanunlara ve mevzuatlara uygun olmayan bir yapı oluşturulduğun altını çizen Güngör, "Digor'da kanunlara ve mevzuatlara uygun olmayan bir yapı oluşturulmuştu. Belediye bütçesine gelen paralar hizmet ediyormuş gibi gösterilip farklı amaçlarda kullanılmış. Yalnızca para çıkışını sağlamak amacı ile birçok uygulama ile karşılaştık. Tabi ki bu uygulamalarda en büyük zararı vatandaş görüyor, hakkı olan belediyecilik hizmetini alamıyordu. Örnek vermek gerekirse; belediyenin olmayan aracına lastik almak veya sulama kanalının sıhhileştirilme işi gibi görülen hiçbir vatandaşımızın faydasına olmayacak işe harcayarak, ölçülemez daha sonra hesap edilemez iş ve işlemlerde kullanarak para çıkışları yapıyorlarmış. Biz bunları kestik doğal olarak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belediye başkan vekilliği görevlendirdiği belediyelere hiçbir zaman sınırsız şekilde kaynak aktarımı yapmadı. Burada asıl önemli olan işlerin plan program çerçevesinde, kaynakların doğru yerde ve zamanda kullanılarak vatandaşlara hizmet etmek. Yoksa bizlerin elinde sihirli değnek yok, devlet hakkımızdan fazlasını da göndermiyor, burada önemli olan kaynakları doğru kullanmaktır. Bizde onu yaptık" diye konuştu.



"Belediye şemasını değiştirdik"



Belediye şemasını değiştirdik, astın üstün olmadığı kimin kimden sorumlu olduğu belli olmayan bir belediye vardı elimizde diyen Mustafa Güngör, "Belediyeyi devir aldığımızda bir adet itfaiye aracı bir de küçük çaplı CSP'si vardı. Biz ondan sonra Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe damperli kamyon aldık. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir yol sürüme ve temizleme aracı hibe aldık. Daha sonra bir çöp toplama aracı hibe aldık ve iki çöp toplama aracımız oldu. İlçede yayaların gidebileceği aynı zamanda araçların gidebileceği bir yol yoktu. Özellikle kışın buz tuttuğu zaman hayat resmen duruyordu. Ne kaldırımda nede yollarda buz tuttuğu zaman yayalar ve araçlar büyük zorluk çekiyordu. Çöp toplamaya başladığımızda ilçeye çöp konteynırları yerleştirdik. Bırakın çöp toplamayı kendisi çöp olan konteynırlar mevcuttu ilçede. Şehir su şebekesinin bu doğrultuda yüzde 100'ünü değiştirdik. Erzurum Aziziye Belediyesi ile kardeş belediye uygulaması kapsamında yakın çalışma fırsatı bulduk. Yaz kış vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir 'Kardeşlik Parkı' ismini verdiğimiz projeyi birlikte tamamladık. Daha sonra bu parka cam ev yaptırdık. Kafeterya hizmeti veren bu mekan ilçemiz için önemli bir eksikliği giderdi. Belediye bugüne kadar milli manevi değerlere uygun hiçbir projenin içinde yer almamıştı, sosyal belediyecilik kapsamında sportif ve kültürel aktivitelere imza attık. Her yeni doğan bebeğe ilk ihtiyaçlarını muhteva eden bir paket hazırladık. İlçede bir prestij caddesi oluşturduk, ayaklı çöp kovaları ve aydınlatmaları ile süsledik. Mevcut isale hattına ek olarak 9 kilometrelik bir isale hattı yaparak içme ve kullanma su kaynağının artışını sağladık" şeklinde konuştu.



"Bazı projelerimiz devam ediyor"



Digor'da bir çok projeyi gerçekleştirdiklerini ve bir çok projenin de devam ettiğini hatırlatan Kaymakam Belediye Başkan vekili Mustafa Güngör, daha sonra özetle şunları söyledi:



"Devam eden projelerden bir tanesi de Ek İsale Hattı Projesi. Bu ilçede şu an bazı sebeplerden dolayı 24 saat esaslı su veremiyoruz. 17-18 saat su veriliyor bazı yerlerde. Bu projeyle beraber de bu ilçede 24 saat su kullanımını vatandaşlarımıza sunacağımızı belirtmek isterim. Devlet Su İşleri ile birlikte yaptığımız projenin maliyeti 560 TL tutarında. Normalde Aralık ayında bu çalışmayı yapmak zordur fakat biz başladık. Bir de ilçemize bir camii projemiz var. Projelendirdik yakın zamanda uygulamaya geçirmek istiyoruz. İslami değer ve kimliği yansıtacak bir camimiz yok. İlçenin ihtiyacı var." - KARS

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