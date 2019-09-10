Son Dakika Haberleri: Digor'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı
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Digor'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı

1 saat önce

Digor'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte değerlendirme toplantısı yapıldı.

Digor'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı yapıldı, System.String[]

Digor'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte değerlendirme toplantısı yapıldı.


Digor Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Kaymakam Enver Hakan Zengince Başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Sağlık Grup Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, okul önlerinde ve okullarda alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.


Kaymakam Zengince, 2019-2020 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için kaymakamlık olarak bir takım önlemler aldıklarını belirtti.


Toplantıda ayrıca, 2019-2020 eğitim öğretim yılını huzur ve güven içinde geçirebilmesi için okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, eğitim kalitesinin arttırılması ve diğer hususların hassasiyetle takibi ile amaca yönelik her türlü önleyici tedbirlerin planlaması yapıldı.


Toplantı alınan önlemler ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Digor, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:11 Kaynak: İHA
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