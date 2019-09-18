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Digor'da Beşler Kilisesi'ne kazan defineciler suçüstü yakalandı

1 saat önce

Digor'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Beşler Kilisesi'ni kazan defineciler suçüstü yakalandı.

Digor'da Beşler Kilisesi'ne kazan defineciler suçüstü yakalandı, System.String[]

Digor'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Beşler Kilisesi'ni kazan defineciler suçüstü yakalandı.


Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı'nca Derinöz Köyü mülki sınırları içerisindeki 1'nci derece sit alanı olan ve Digor'a 5 kilometre uzaklıkta olan 3 kaya çıkıntısı üzerine kuruluna Beşler Kilisesi'nde icra edilen devriye esnasında 4 şüpheli şahıs izinsiz kazı yaptığı esna da suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma ekiplerince izinsiz kazı yapılan alanda 4x1 metre genişliğinde çukur tespit edilerek, olayda kullanılan 1 adet merdiven, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet kürek sapı, 1 adet balyoz, 3 adet murç, 2 adet altın arama çubuğu ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Kaçak kazı yapan şüpheli 4 kişi ise Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile haklarında adli işlem başlatıldı.


Öte yandan güvenlik güçlerinin, Kars genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS

Jandarma, Digor, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:51 Kaynak: İHA
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