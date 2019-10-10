Son Dakika Haberleri: Digor'da kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Digor'da kaçak sigara ele geçirildi

Digor'da kaçak sigara ele geçirildi

14 dakika önce

Digor'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamalarında kaçak sigara ele geçirildi.

Digor'da kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Digor'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamalarında kaçak sigara ele geçirildi.


Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen şüpheli 1 kişiye yönelik Digor Sorguçkavak Köyü Mevkii yol kontrol ve arama noktasında operasyon düzenlendi.


Düzenlenen operasyonda şüphelinin kullandığı araçta yapılan arama da araç kasasında bulunan meyve ve sebze kasalarının altı ile içine gizlenmiş vaziyette bin 478 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliye 27 No'lu ÖTV genel tebliği kapsamında 20 bin 692 TL idari para cezası, 2918 Karayolları Trafik Kanunu gereğince 2 bin 126 TL idari trafik para cezası kesilmiş ayrıca araç 15 gün süre ile trafikten men edildi. - KARS

Jandarma, Digor, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:38 Kaynak: İHA
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