Digor'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kars
'ta kar yağışnın ardından buzlanan yollar kazaları da peşinden getirdi. Digor
'da kayan otomobil şarampole uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Digor'a bağlı Şatıroğlu Köyü'nden Kars istikametine seyir halindeki K.A. yönetimindeki otomobil, Dağpınar
Beldesi girişinde yolun kaygan ve buzlu olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak şarampole uçtu.
Kazada, otomobilde bulunan M.A., H.A., M.S.A., E.A. ve otomobil sürücüsü K.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi. Harakani Hastanesi'nde tedavi atına alınan yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS