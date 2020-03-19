Digor Kaymakamlığı dezenfekte çalışmaları yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Digor Kaymakamlığı dezenfekte çalışmaları yapıyor - Son Dakika

Digor Kaymakamlığı dezenfekte çalışmaları yapıyor

6 saat önce

Digor Kaymakamlığı'nca dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Digor Kaymakamlığı dezenfekte çalışmaları yapıyor, System.String[]

Digor Kaymakamlığı'nca dezenfekte çalışmaları yapılıyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona virüsü (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Digor Kaymakamlığı'nca temizlik çalışmaları ve önlemler alınmaya devam ediliyor.


Kaymakam Hakan Enver Zengince'nin talimatlarıyla yürütülen dezenfekte çalışmalarında kamu daireleri ile topluma açık yerler özel giysili elamenler tarafından tek tek dezenfekte edilerek temizleniyor.


Digor'da dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Digor, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:35 Kaynak: İHA

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