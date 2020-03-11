Digor Kaymakamlığı'nda okuma alışkanlığı kazandırma kampanyası - Son Dakika

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Digor Kaymakamlığı'nda okuma alışkanlığı kazandırma kampanyası
6 saat önce
Digor Kaymakamlığı öğrencilerin okuma alışkanlığına katkı sağlamak amacıyla kitap dağıtımı yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Digor Kaymakamlığı öğrencilerin okuma alışkanlığına katkı sağlamak amacıyla kitap dağıtımı yapıyor.
Digor Kaymakamlığı eğitim öğretim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazanabilmeleri için kitap dağıtma etkinliklerini sürdürüyor. Kaymakam Enver Hakan Zengince, Digor Atatürk Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere kitap okumanın günlük yaşantıdaki öneminden bahsetti. Zengince, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, okumaları konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince, daha sonrasında öğrencilere kitap hediye etti. - KARS
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