Dijital 2020 Nisan raporu açıklandı: Teknoloji bağımlısıyız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dijital 2020 Nisan raporu açıklandı: Teknoloji bağımlısıyız - Son Dakika

Dijital 2020 Nisan raporu açıklandı: Teknoloji bağımlısıyız

13 dakika önce

Koronavirüs salgınının teknolojiyle ilişkilerin etkilerini ortaya koyan "Dijital 2020 Nisan Raporu"nu değerlendiren Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, "Görünen o ki bu dönemde teknoloji bağımlılığı riski hiç olmadığı kadar yüksek.

Dijital 2020 Nisan raporu açıklandı: Teknoloji bağımlısıyız, System.String[]
Koronavirüs salgınının teknolojiyle ilişkilerin etkilerini ortaya koyan "Dijital 2020 Nisan Raporu"nu değerlendiren Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, "Görünen o ki bu dönemde teknoloji bağımlılığı riski hiç olmadığı kadar yüksek. İnternet bağımlılığı alanında psikososyal çalışmalar yürütecek sosyal hizmet uzmanlarının istihdamının arttırılması yerinde olacaktır" dedi.

2019 yılı sonunda ortaya çıkan ve ardından tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınına yönelik etkili tedbirler evde kalma ve fiziksel izolasyon olarak belirtiliyor. Evde yaşam, eğitim ve iş hayatının internet ortamına taşınmasına yol açarken günlük rutinleri de baştan aşağıya değiştiriyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, "Güncel raporlar, bireylerin salgın döneminde sosyal medyada, internette, çevrimiçi TV platformlarında ve bilgisayar oyunlarında harcadıkları zamanın rekor düzeyde artış gösterdiğini söylüyor. Görünen o ki bu dönemde teknoloji bağımlılığı riski hiç olmadığı kadar yüksek" dedi

Koronavirüs salgınının teknolojiyle ilişkilerin etkilerini ortaya koyan "Dijital 2020 Nisan Raporu" geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Raporda, sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkelerde internet kullanımının önemli oranda arttığı belirtiliyor. Araştırma hakkında konuşan Başcıllar, "Koronavirüs salgınıyla beraber katılımcıların yüzde 76'sı akıllı telefon, yüzde 45'i dizüstü bilgisayar ve yüzde 34'ü akıllı televizyon kullanımlarını arttırdıklarını belirtiyor. Dünya genelinde gerçekleşen araştırmada katılımcıların yüzde 57'si çevrimiçi TV platformlarında, yüzde 47'si sosyal medyada ve yüzde 35'i bilgisayar oyunlarında salgın döneminde çok daha fazla zaman geçirdiklerini ifade ediyor. Bu dönemde sosyal medya kullanımında en çok artış yüzde 58 ile 16-24 yaş ve yüzde 50 ile 25-34 yaş aralığındaki bireylerde görülüyor" diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, "Teknoloji bağımlılığı veya yerine kullanılan bir başka kavram internet bağımlılığı, bireyin akıllı telefon, sosyal medya, internet veya bilgisayar oyunları üzerindeki kontrolünü tam anlamıyla sağlayamaması olarak ifade edilebilir. Salgın sürecinde yaşantımızın büyük bir bölümünü ekranlar karşısında geçiriyoruz. Teknoloji kullanımı, esasında bağımlılık riskini kendi içerisinde barındırıyor. Bunun yanında eğitim ve iş yaşamının çevrimiçi ortama taşınması teknoloji bağımlılığı riskini kaçınılmaz kılıyor" ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

İnternet bağımlılığının yol açtığı psikososyal sorunların, bilimsel araştırmaların sonuçlarına da yansıdığını ifade eden Başcıllar, "ABD'de 1787 katılımcıyla yapılan bir araştırmada ikiden fazla sosyal medya platformu kullanan bireylerde endişe ve depresyon daha yüksek düzeyde çıktı. Tayvan'da 2 bin 293 katılımcıyla gerçekleştirilen bir başka araştırmada dikkat bozukluğu, sosyal fobi, düşük özgüven ve saldırgan davranışlar internet bağımlılığın sonuçları olarak bulundu" dedi.

NELER YAPILMALI?

İnternet bağımlılığının birey, grup, aile ve toplumların iyilik halini önemli ölçüde tehdit ettiğini belirten Başcıllar, "Bu doğrultuda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına önemli sorumluluklar düşüyor. Salgın döneminde kamu spotları aracılığıyla internet bağımlılığına yönelik toplumun geniş kesimlerine ulaşılması gerekiyor. Hiç şüphesiz halihazırda psikososyal alanda hizmet veren tüm profesyonellerin dijital ortamda hizmet vermesini sağlayacak alt yapının oluşturulmasına ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesine ihtiyaç var. İnternet bağımlılığı alanında psikososyal çalışmalar yürütecek sosyal hizmet uzmanlarının istihdamının arttırılması yerinde olacaktır" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:33 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek Güney Kore: Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti 18 yaşındaki Amerikan Futbolu oyuncusu Dexter Rentz, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
11:25
Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:10
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti         
11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak         
11:06
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,97'den işlem görüyor         
11:04
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti         
11:01
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar         
10:45
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor         
10:34
Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek Türkiye'deki zorunlu karantina sürecinden çekinen Boateng, bir süre daha İtalya'da bekleyecek         
10:29
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor         
10:24
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 839 milyona ulaştı! İşte en fazla bağış yapanlar Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 839 milyona ulaştı! İşte en fazla bağış yapanlar         
10:19
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi         
10:14
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu         
10:10
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi         
10:08
Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu Otobüse çarpan araç sürücüsü, hakimiyetini kaybederek Aksaray Yeraltı Çarşısı'na uçtu         
10:06
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor         
10:05
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek         
10:02
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı         
10:02
İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı İstanbul'da bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma kameraya yansıdı         
09:41
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek         
09:37
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki         
09:26
TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı         
09:24
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü         
09:21
Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi         
09:11
3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak 3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak         
09:08
Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar Arabistan'da oynayan 3 Arjantinli futbolcu, ülkelerine gitmek isterken havaalanında mahsur kaldılar         
09:04
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı         
08:49
Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi Emre Belözoğlu: 2002 Dünya Kupası'na giderken verdiğimiz sadaka, uçağın türbülans sonrası düşmesini engelledi         
08:44
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak         
08:32
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim 1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 11:47:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dijital 2020 Nisan raporu açıklandı: Teknoloji bağımlısıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]