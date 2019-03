Dijital Alanda Kariyer İçin 6 Öneri

Dijital teknolojilerdeki gelişmelerin beraberinde getirdiği yenilikler ekonominin her alanını etkiliyor. Günümüzde artık ürün ve hizmetlerin dijital ortamlardan tüketicilere ulaşmasından bahsediyoruz. Her geçen gün büyüyen e-ticaret sektörü, girişimcilerin ve bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin iştahlarını kabartıyor. E-ticaretin dijitalleşen dünyada ekonominin itici güçlerinden biri olmaya doğru adım adım ilerlediğini belirten Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, bu alanda kariyer yapmak isteyenleri için olmazsa olmaz noktaları paylaştı.

İlk ve en önemli adım: "Sektör ve hedef kitle analizi"

Günümüzde e-ticaret sitesi oluşturan ya da Instagram üzerinden ürün ve hizmet satan girişimciler veya bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin temel hatalarından biri, adım attıkları sektör ve hedef kitleleri ile ilgili doğru analiz yapmamalarıdır. Dijital evrende iş kurmak ve kariyer yapmak isteyen girişimciler, öncelikle ortaya koydukları fikir ile iş kolunu doğru analiz etmeleri gerekiyor. Doğru hedef kitle analizi de, iş kolu ve sektör analizi kadar hayati öneme sahip bir diğer noktadır. Hitap edilecek kitle ya da kitlelerin belirlenmesi ve tüm çalışma planının ve yol haritasının belirlenen hedef kitlelere baz alarak oluşturulması, başarılı olma yolunda atılacak ilk ve en önemli adımlardır.

Tasarım önemli, ancak kullanıcı deneyimi daha önemli

E-ticaret sitelerini ve mobil uygulamaları tasarlamak, marka kimliğine uygun tasarımlar oluşturmak önemlidir. Ancak yalnızca tasarımlı sınırla kalmak, e-ticaret sitesine giren kişinin tasarımdan etkilenerek tekrar alışveriş yapacağını düşünmek günümüzde sıkça düşülen hatalardan biri. Tasarım önemlidir ancak asıl önemli olan kullanıcı deneyimidir. Kullanıcı deneyimlerini dikkate almak ve iyileştirmek iyi bir e-ticaret geleceği için asıl önem arz eden noktadır.

İçerik her zaman kral

Pazarlama çalışanlarının %80'i özel içeriği pazarlamanın geleceği ve her daim parçası olarak görüyor. Her alanda olduğu üzere doğru ve kişiselleştirilmiş içerik, e-ticaretin geleceğinde de önemli bir yere sahip olmayı sürdürecek. Dolayısıyla e-ticaret sitelerine dahil edilen tüm iletilerin güncel, özgün ve hedef kitleye uygun olması oldukça önem taşıyor.

İnternetin algoritmasına hakim olun

Makine öğrenin sistemi üzerine kurulan algoritmalar, tüketici davranışlarını takip eden ve ölçen algoritmalar, dijital dünya reklamları, analizler ve raporlar dijital girişimciler ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler tarafından düzenli olarak takip edilmelidir. Hemen hemen her ay farklılaşan bir yapıya sahip olan internetin algoritması olarak özetleyebileceğimiz yapının ve gelişmelerin takibi, mümkün olduğu kadar öğrenme süreçlerinin bir parçası haline getirilmelidir.

Özgün projeler ortaya koyun

Günümüzde birçok şeyin benzerini görmek artık çok kolay. Yapılacak çalışmaların duyurabilmesi için en önemli faktörlerden biri de tüketiciyle buluşan iş ve projelerin 'özgün' olmasıdır. İnsanların farklı ve kaliteli olanı aradıkları, dolayısıyla özgün işler ve projeler ortaya çıkarmanın dijital girişimcinin ismini ve şirketini kolaylıkla başarıya ulaştırdığı unutulmamalıdır.

Destek alın

Dijital dünya artık rekabetin hızla arttığı ortamlardan bir tanesi haline geldiğinden girişimcilere ve e-ticaret alanında kariyer yapmak isteyenlere destek sağlayan birçok merkez bulunuyor. Bu merkezlerden faydalanmak fikrinize ve iş süreçlerinize artı değer sağlayacaktır.