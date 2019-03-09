Dijital Ambulans Dönemi Başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yalova'da ambulans teslim törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yalova'da ambulans teslim törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Koca, "Dijital ambulans dönemine geçiyoruz" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi temasta bulunmak ve ambulans teslim törenine katılmak üzere Yalova'ya geldi. Bakan Koca Yalova Valiliği bahçesinde törenle karşılandı. Sağlık personeli kıyafetleri giren minik çocukların çiçekler sunduğu bakan Koca'yı Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile il protokolü karşıladı. İlk olarak valilik şeref defterini imzalayan bakan ardından Vali Muammer Erol'un makamında bir süre il hakkında bilgi aldı. Buradan valilik toplantı salonuna geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ildeki sağlık yatırımları ve çalışmaları hakkında brifing verildi.



Buradaki toplantının ardından basının karşısına geçen Bakan Koca, 16 yılda Yalova'ya 12 milyar TL'lik sağlık yatırımı yapıldığını dile getirdi. Bakan Koca, "Son 16 yılda iktidarımız Yalova'mıza toplamda 12 milyar TL'lik hizmet getirdi. Bu hizmetin içerisinde özellikle ulaşımdan şehirciliğe, sağlıktan, eğitime olmak üzere hizmetler var. Sağlık özelinde de toplamda 300 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Tüm ilçeler dahil 14 sağlık kuruluşu hizmete açılmış oldu. Biz Yalova'da 66 sağlık noktasında hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.



"Yalova 400 yataklı hastaneye kavuşuyor"



23 Ocak 2019 tarihinde ihalesi yapılan Yalova Devlet Hastanesi konusunda da bilgi veren Bakan Koca, "Özellikle Yalova için üzerinde çok durduğumuz projesi ve ihale süreci biten 400 yataklı bir hastane yatırımımız var. Bunun 23 Ocak'ta ihalesi yapıldı. Hastanenin 233 milyon bedelle ihalesi tamamlandı. Toplamda 200 dönüm arazi üzerinde, 105 bin metre kare kapalı alanı bulunan, 17 ameliyathanesi ve 105 yoğun bakım yatağı, 130 polikliniği bulunan, deprem izolatörleriyle de güvenli bir yatırımdan bahsediyoruz. Toplamda 710 günde tamamlanması hedefleniyor. Biz 2 yıllık sürede ödenek sorunu oluşturmadan gelecek yıl sonunda 2021 yılının en geç başında bu hastaneyi tamamlama noktasında gayret içerisinde olacağız. Bu hastane ile birlikte biz yeni dönemde bulundukları bölgede en son noktada hizmet eden şehir hastaneleri benzeri hastaneler oluşturuyoruz. Bu anlamda üniversitelerle işbirliği içerisinde bu hastanede ileri teknolojisi ile fiziki altyapısıyla, branş çeşitliliği ve akademik yapısı ile eğitim araştırma kimliğiyle hastanın sevk edilmediği sağlık üssü olarak planladığımız bir hastane olarak hizmet vermiş olacak. O nedenle de özellikle Yalova'nın sağlık turizminden de ciddi bir pay alabileceğini, termal e kaplıca kaynakları boyutuyla da özellikle de Yalova'ya daha yakın bir yaklaşımla da sağlık turizmindeki payını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Fuat Zilelioğlu Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 halk sağlığı laboratuvarının da yüzde 65'i tamamlandı. En geç 3 ay içerisinde hizmete girecek" diye konuştu



Yalova'ya 4 ambulans



Valilikteki toplantının ardından Yalova'ya gönderilen 3 adet 4x4 ambulans için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen devir teslim törenine de katılan Bakan Koca, burada da dijital ambulans dönemine geçileceği bilgisini paylaştı.



Bakan Koca, "112 ve acil hizmetlerimiz çok önemlidir. Bu nedenle de acil hizmetlerine çok önem vermemiz gerektiğini biliyoruz. Bugün 3 tane 4x4 arazi ambulansının teslimini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl için 2. partide de 4 ambulans daha toplamda 7 ambulansı Yalova'ya kavuşturmuş olacağız. Özellikle 112 Acil Servis Hizmetlerimizde dünyadan önemli bir mesafe kaydettik. 16 yıl önce 635 olan ambulans sayısını 4 bin 910'a çıkardık. Bu yıl için 800 ambulans ihalesi daha yapıldı. Bunlardan 400'ü ihale edildi. Bunlardan Yalova'ya ayrılan 7 ambulanstan 3'ünün teslimini gerçekleştiriyoruz. Özellikle acil hizmetlerin Türkiye'nin geldiği noktada hem hava ambulansı, uçak ambulans dahil olmak üzere bütün vatandaşlarına ücretsiz olarak bu hizmeti götüren başka bir ülke yok. Yalova'dan da bu süreçte 42 hastamız helikopter ambulansla taşınarak hizmet aldı. Toplam ambulans sayımızı 4 bin 900'den 5 bin 700'e çıkarmış olacağız ki bu dünya ortalamasının üzerinde. Ben özellikle yeni dönemde ambulanslarımızın hizmetinin dijital alt yapılarını da sağlayarak, dijital ambulans yapısına dönüştürüyoruz. Bunun ilk pilot uygulamasını da Şubat ayında Bolu ilimizde başlattık. Süreçte bütün ambulansların dijital yapıya dönüşümü ve bu yapı ile müdahale imkanı veren, gerektiğinde EKG'sini çekme imkanı veren ve bu uygulamaları merkezle intibakla yapan ve gerektiğinde erkenden müdahale etme imkanı veren dijital ambulans dönemine de geçmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.



Bakan Koca Yalova programında esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Bu esnada sokakta gördüğü çocuklara oyuncak hediye eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, miniklerle fotoğraf çektirdi. - YALOVA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yapıların Zemin Araştırmalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

CHP'nin Seçim Ofisine Silahlı Saldırı: Yaralılar Var

Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan

Annesinin Otomobilde Bıraktığı Çocuğu Polis Kurtardı