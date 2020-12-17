"Dijital Anadolu Projesi"nin 10'uncu etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

"Dijital Anadolu Projesi"nin 10'uncu etkinliği gerçekleştirildi

17.12.2020 17:49

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, dijital dünyanın önemli isimleri ve KOBİ'lerin katılımıyla onuncu kez çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, dijital dünyanın önemli isimleri ve KOBİ'lerin katılımıyla onuncu kez çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Üretim odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlayan projenin onuncu çevrim içi etkinlik serisi, Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi ve Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Utku Ünsal'ın katılımıyla gerçekleşti.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, burada yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin KOBİ'lerin özellikle dijital alanda güçlenmesinin önemini gösterdiğini söyledi.

Dijitali geliştirmek açısından yapılan her çalışmanın değerli olduğunu ifade eden Tezel, şunları kaydetti:

"Gerçekten yaygın bir dönüşüm gerekiyor. Herkesin işin bir tarafından tutması gerekiyor. Öncellikle KOBİ'ler ekonomi için neden önemli? Hepimiz bilmekle beraber, KOBİ'lere ilişkin rakamlar oldukça çarpıcı, dünyanın geneline baktığınız zaman şirketlerin yüzde 90'ını KOBİ'ler oluşturuyor. İstihdamın da yüzde 60'ını oluşturuyor.Türkiye'de ise KOBİ'lerin ağırlığı dünyadan olduğundan çok daha fazla.Türkiye'de aşağı yukarı 3,5 milyon KOBİ var ve tüm şirketler için rakamsal olarak yüzde 99,8'ini oluşturuyor. İstihdam ise yüzde 73,5 oluşturuyor. KOBİ'ler, ekonominin bel kemiği aslında, olmazsa olmazı, KOBİ'lerimizi güçlü tutmak ve bütün dönüşümlerin içerisine dahil etmek bu anlamda çok önemli."

Tezel, pandemi sürecinden en çok etkilenen kesimin KOBİ'ler olduğuna dikkati çekerek "Daha büyük şirketlere göre, özellikle dijitalleşmeden aynı oranda faydalanamadıkları ve hazırlıklarının aynı oranda olmamasından ötürü faaliyetlerini e-ticarete veya uzaktan satışa taşıyamamış olanlar bu dönemde zorlandılar." dedi

Yaptıkları araştırmaya göre, orta ölçekli işletmelerin yüzde 54'ünün mikro işletmelerin ise yüzde 30'unun e-ticarette satış yaptığını belirten Tezel, "Kobilerin boyut olarak küçüldüğü miktarda dijitalleşme de azalıyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye e-ticarette çizgi üstü bir ülke"

ETİD Başkanı Emre Ekmekçi de e-ticaret sektörünün Türkiye'de yeni olmadığını kaydederek, "Türkiye'nin e-ticaretinin büyük firmalarına baktığınız 20'nci 22'inci senelerini kutluyorlar. Neredeyse çeyrek asırdan beri Türkiye'de e-ticaret reel anlamda ve iş anlamında yapılıyor." dedi.

Türkiye'de e-ticaretten yapılan bütün işlemlerin Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı bir şekilde yapıldığını belirten Ekmekçi, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığı hangi ay, nerede, ne satılıyor ve Kimler satıyor? dönemsellik, büyüme gibi tüm bu istatistikleri eticaret.gov.tr adresinden de yayınlıyor. Yani Türkiye devletinin bu konuyla iligli resmi bir websitesi var. Yani e-ticaret devlet nezdinde bu kadar ciddiye alınıyor. ETBİS'e göre, 2019 yılında tam rakam 68 bin 457 adet firma, ki bunlarının yüzde 99'unun KOBİ olduğunu biliyoruz, Türkiye'de e-ticaret yapıyor. Yani 70 bine yakın firma diyebiliriz 2019'da, pandemide bu rakam daha da arttı. Bu şuna denk geliyor aslında; 70 bin firma aşağı yukarı 10 ila15 kişiyi istihdam ettiğini ortalama varsayarsak 1 milyon kişilik bir istihdamla e-ticaret kobi tarafında bir değer yaratıyor."

Ekmekçi, e-ticaretin 2019 büyüklüğünü, 136 milyar lira olduğunu belirterek, "Türkiye e-ticarette çizgi üstü bir ülke. Bunu biz yıllardan beri yabancı yatırımcılara da söylüyoruz." ifadesini kullandı.

"Dijitalleşme ticari hayattaki varlığın devam edebilmesi için olmazsa olmaz"

Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Utku Ünsal ise şunları kaydetti:

"Dijitalleşme kavramı eskiden sadece teknoloji şirketlerine özgüydü. Bilgisayarlarla iyice haşır neşir olmuş kişiler ancak bu kavramdan anlıyordu. Herkesin rahatlıkla fikir beyan ettiği konular vardır dijitalleşme bunların arasında yer almıyordu. Bugün ise dijitalleşme kavramı sektörden ve uzmandan bağımsız bir şekilde herkes tarafından dile getirilen sahiplenilen ve her ölçekteki firmanın da müşterilerin hayatı kolaylaştıran yenilikleri sunma gayretinde olduğu bir sürece dönüştü. Tabi ki bu sürecin içerisinde KOBİ'lerin de yer almaması, bunun dışında kalması düşünülemez. Bu değişim karşısında da işletmelerin piyasadaki avantajlarını, konumlarını korumaları gelişen teknolojik hayata adapte olmaları gerekiyor. Çünkü yaşayan bir organizmaysanız zaten değişime kaçınılmaz olarak uyum sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla dijitalleşme ticari hayattaki varlığın devam edebilmesi için olmazsa olmaz."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye İş Bankası, Ticaret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Dijital Anadolu Projesi'nin 10'uncu etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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