Dijital Anadolu Projesi'nin dokuzuncu etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Dijital Anadolu Projesi'nin dokuzuncu etkinliği gerçekleştirildi

12.11.2020 17:13
Dijital Anadolu Projesi'nin dokuzuncu etkinliği gerçekleştirildi, System.String[]

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, dijital dünyanın önemli isimleri ile KOBİ'leri dokuzuncu kez çevrim içi platformda bir araya getirdi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, dijital dünyanın önemli isimleri ile KOBİ'leri dokuzuncu kez çevrim içi platformda bir araya getirdi.

Üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı hedefleyen Dijital Anadolu Projesi'nin dokuzuncu çevrim içi etkinlik serisi, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Çağatay Özdoğru ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Ürün Yönetimi ve Geliştirme Direktörü Serkan Siyasal katılımıyla gerçekleşti.

Esas Holding CEO'su Özdoğru, burada yaptığı konuşmada, girişimciliğin inovasyonla yapıldığı takdirde daha anlamlı olduğunu ifade ederek, dijitalleşmenin farklı bir kültür ve yaklaşım olduğunu söyledi.

Şirket içerisindeki bazı iş akışlarının yazılımlarla daha verimli hale getirmenin yetersiz olduğunu dile getiren Özdoğru, dijital dönüşüm için kafa yapısının ve iş yapış şeklinin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Girişimcilik ve inovasyonun çok moda terimler olduğunu ifade eden Özdoğru, "Türkiye'de oyun tasarlama gibi alanlar son dönemde öne çıktı. Türkiye bu alanda fark yaratıyor. Zynga geldi, 2. Türk oyun şirketini satın aldı. Bu başarılar bir hava yaratıyor. Türkiye'de bu hava bir ekosistem ve kültüre yavaş yavaş dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Holding bünyesindeki şirketlerinin pandemi döneminde yeni sermayeye ihtiyaç duymadığını bildiren Özdoğru, şöyle konuştu:

"Devletimizin pandemi sürecindeki desteğini de söylememiz lazım. Devlet desteği olmadan zaten bu krizlerden geçmeniz imkansızdır. Ancak bizim devletimiz de kısa çalışma ile bir takım ertelemeler gibi olanakları bizlere sundu. Dolayısıyla hem kendi çevikliğimiz hem devletimizin bütün Türkiye'ye verdiği destekler sayesinde şu anda biz hiçbir şirketimize sermaye koymadan bugünlere kadar getirebildik. Bu böyle devam eder mi? Elbette bir limitimiz var ve umarım o günlere gelmeyiz."

KKB Ürün Yönetimi ve Geliştirme Direktörü Serkan Siyasal ise KKB'nin önde gelen dokuz bankanın ortaklığında 1995 yılında kurulduğunu belirterek, KKB'nin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne vekaleten tüm operasyonel ve teknik faaliyetleri kendi bünyesinde yürütmenin yanı sıra 180 risk merkezi üyesi finansal kuruluşa veri toplama ve paylaşım hizmeti verdiğini söyledi.

2017 yılı itibarıyla kullanımı zorunlu hale gelen Karekodlu Çek Sistemi'ndeki çeklerin üzerinde Findeks tarafından tasarlanan bir adet karekod yer aldığını kaydeden Siyasal, "Bu karekod, keşidecinin banka, şube ve hesap bilgilerini, çek numarasını içeriyor. Karekod içerisindeki bu bilgiler, Findeks sistemindeki çek bilgi havuzundan sorgulanıyor. Sorgulama sonucunda çek yaprağı, keşideci ve keşidecinin çekli ödeme geçmişi hakkındaki bilgiler Karekodlu Çek Raporu olarak Findeks üyelerine sunuluyor." diye konuştu.

Etkinlikler KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik ediyor

Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, 2018 yılında hayata geçirilen ve 2 yılda dokuz kentte üç bin KOBİ'ye ulaşan Dijital Anadolu Projesi, pandemi dolayısıyla mayıs ayından bu yana çevrim içi platformda sürdürülüyor.

TÜRKONFED ve İş Bankası iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında devam eden 2020 programı kapsamında Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (DDM) de hizmetlerini ücretsiz sunduğu etkinliklere katılım gösteren liderler, KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik ediyor. Dijital Anadolu Projesi, gelecek dönemde de farklı konu ve konuklarla devam edecek.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İş Bankası, TÜRKONFED, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dijital Anadolu Projesi'nin dokuzuncu etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt 8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor? Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor
Son Dakika: İki maç ceza alan Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, F.Bahçe derbisinde oynayamayacak Son Dakika: İki maç ceza alan Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, F.Bahçe derbisinde oynayamayacak         
17:22
Ünlü profesör Ceyhan, milli takımın korona riskiyle ilgili konuştu: 6 gün sonra testler pozitif olabilir Ünlü profesör Ceyhan, milli takımın korona riskiyle ilgili konuştu: 6 gün sonra testler pozitif olabilir         
17:02
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı         
16:37
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu         
16:24
Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer         
16:07
Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor         
15:36
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 17:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dijital Anadolu Projesi'nin dokuzuncu etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei