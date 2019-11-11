Dijital Anadolu Projesi toplantısı Diyarbakır'da yapıldı

DİYARBAKIR - Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle yürütülen Dijital Anadolu Projesi'nin 2019 yılı 3'üncü toplantısı DOGÜNSİFED'in ev sahipliğinde Diyarbakır'da yapıldı.

Bir otelde düzenlenen ve KOBİ'lerde dijitalleşme farkındalığı hedefleyen toplantıya Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç ile Diyarbakırlı KOBİ'ler katıldı.

Yaptığı konuşmada dijitalleşmenin önemini vurgulayan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın dijitalleşmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Dijitalleşmenin bugünü ve geleceği okumanın ana kavramı olduğunu ifade eden Vali Güzeloğlu, "Bireyden kuruma dijitalleşme okumasının yapılması gerekiyor. Bu konuları ele alırken en temel düzeyde anlatıp, erişilebilirliğe odaklanmalıyız. Bugün erişilebilir olmak çok önemli. Diyarbakır sadece tarımda değil aynı zamanda hizmetler sektörü ile de öne çıkmaktadır. Dijitalleşmede kamu kurumlarının öncülük ve taşıyıcılık görevi üstlendiğine inanıyorum. Kentimizin gelecek hedeflerini belirlemek için bir yenilikçilik platformu kurduk. Teknopark ve Agropark'ın kurulmasını hedefliyoruz. Kurumsal ve teknik altyapıyı tamamladık. Kentlerin yönetimi ve kendi geleceklerini doğru yönetmeleri için dijitalleşmeyi temel almalıyız" dedi.

"Tüketim ülkesinden artık üretim ülkesine dönüşmemiz gerekiyor"

Türkiye'nin tüketim ülkesinden üretim ülkesine dönüşmenin en öncelikli hedefleri arasında yer alması gerektiğini kaydeden Vali Güzeloğlu, "Artık kendi teknolojimizi üreten bir merkez olmalıyız. Diyarbakır'ımız bu merkezlerden biri olma potansiyeline sahiptir. İyi bir tüketici olmak dijitalleşmek değildir. Eğitimin ilk fazından itibaren düşünen, geliştiren, araştıran ve icat çıkartan bir yapı kurmamız gerekiyor. Tüketim ülkesinden üretim ülkesine dönüşmek en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almalı. Artık kendi teknolojimizi üreten bir merkez olmalıyız. Bu merkezlerden birinin de 10 bin yıllık geçmişi, kültürü ve coğrafyasıyla Diyarbakır'ımızın olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Dijitalleşmenin yeni kodlarının ele alındığı toplantıda konuşan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, dijitalleşmenin verimlilik artışı oluşturacak şekilde Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için bir kaldıraç olduğunu söyledi.