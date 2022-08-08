Deniz Erkin Purut: "Sanal Dünya Gerçeğin Çok Ötesinde."

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Deniz Erkin Purut, ilk adımları atılan yeni nesil internet şekli Metaverse'ü dev şirketlerin kurduğunu ve aslında temel amaçlarının da her zaman olduğu gibi yine insanları ve özellikle günümüz gençleri "yönlendirmek ve daha kolay yönetmek" olduğunu söyledi: "Yeni bir dünya yaratmaya çalışıyorlar; Metaverse. Nedir bu diye merak edip araştırmaya başladım. Bu projelerin arkasında, istedikleri zaman yarattıkları sosyal medya algılarıyla tüm bilincimize hükmedebilen şirketler olduğunu fark ettiğimi söyleyebilirim. Bununla tatmin olmayan dünya devleri yalnızca düşüncelerimize değil, duygularımıza, bedenlerimize hükmedilmek için yeni bir gezegen yaratıyorlar. Hiçbir karşılığı olmayan arsalara, tablolara, NFT adı altında maymunlara milyon dolarlar ödüyorlar."

"Görüntü Size Dokunacak ama Teninizde Hissedeceksiniz."

Sadece bir gözlük aracılığıyla adım atılabilen bu yeni dünyanın etkileyici görüntüsüne rağmen tehlikeler de barındırdığına dikkat çeken Deniz Erkin Purut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir gözlük aracılığıyla sanal dünyanın içerisine adım atıyorsunuz. Geziyor, eğleniyor, en tuhafı hissedebiliyorsunuz. Görüntüde karşınızda duran insan size dokunduğu anda, adeta gerçekmiş gibi bunu teninizde hissedebiliyorsunuz. Çok çılgınca, öyle değil mi? Evet, eğlenceli görünüyor. Ancak ben bu gelişmelerin travmatik boyutları da olacağı düşüncesindeyim."

"Çocuklarınızı gözlemleyin, yaptıklarını mutlaka inceleyin."

Toplumun henüz bu sanal dünyaya hazır olmadığı görüşünü savunan, Dijital Asansör Reklam Ajansının Kurucusu Deniz Erkin Purut, özellikle ebeveynleri dikkatli olmaları yönünde uyardı: "Milyonlarca gencimiz ekrana kilitlenmiş durumda. Yalnızca temel ihtiyaçlarını gidermek için bilgisayarlarının başından kalktıkları bir zamana eriştik. Dev şirketler bu insanlara ihtiyaçlarını giderecekleri bir sanal dünya vaat ediyor. Ebeveynlere önerim şu; çocuklarınızı iyi gözlemleyin. Oynadıkları oyunları, dolaştıkları forumları, telefonundaki uygulamaları inceleyin. Onlarla konuşun. Duygularınızı anlatın. Onun hislerini ve isteklerini de anlamaya çalışın ki, çocuk asıl ihtiyacının sanal olmadığını anlayabilsin. Bir çocuğun gelişimini sağlayan en önemli kaynak besin değil, mutluluktur. Çocuk mutluysa, aile mutlu demektir. Burada ebeveynlere çok iş düşüyor. Gelecek bizim elimizde ve nereye götüreceğimize yalnızca biz karar verebiliriz."