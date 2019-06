Dijital bağımlılığı ölçen program geliştirdi

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği (DİBAMDER) Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, üç yıllık bir çalışma sonucu 45 soruda bireyin dijital bağımlığını ölçen "Dijitanalist" adlı programa imza attı.

Dilci, CÜ Mihmandar Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında, geliştirdiği programın online sistem üzerinden işlediğini, kişisel bilgiler girildikten sonra yaklaşık 10 dakikada 45 soruya cevap verilebildiğini ifade etti.

Çeşitli sosyal medya programlarına yönelik sorulara cevap veren kişinin, dijital bağımlı olup olmadığını öğrenebildiğini dile getiren Dilci, programın, dijital bağımlı çıkan kişilere çeşitli önerilerde bulunduğunu belirtti.

Dilci, dijital bağımlılığın yeni bir nesil ortaya koyma aşamasında olduğuna dikkati çekerek, "Yeni çağa adını vereceğimiz 'dijitalizm' diye tanımladığımız ve yine 'sanalizm' olarak da ifade edeceğimiz insan davranışları ve onların karakteristikleri üzerine etki edecek yeni bir akımla karşı karşıyayız. Bugün bu içinde bulunduğumuz dijitalizm döneminin yeni bir nesil ortaya koyma aşamasında olduğunu biliyoruz." dedi.

"Her şeyimiz sanallaştı"

Son 7 yıldır dijital bağımlılık üzerine çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Dilci, şunları kaydetti:

"Dijilist diyeceğimiz sadece ve sadece dijital nesneler üzerinden hayatı yorumlayan, hayatı yaşayan ve bunlar üzerinden zevk ve algı biçimlerini şekillendiren bir nesille karşı karşıyayız. Bu neslin sağlıklı bir sonuca ve yine gerçek temelli bir yaşam biçimine geçebilmesi için birtakım önlemleri almak durumundayız. Bizim şu an içerisinde bulunduğumuz sıkıntı, hayatımızın her anında dijital nesneler olmazsa olmazmış gibi hareket ediyor olmamızdır. Gözlerimizdeki yaşlar bile kurudu, yüzümüzdeki renk değişti. Artık algı biçimimiz farklılaştı, kısacası her şeyimiz sanallaştı."

Bağımlılığı 10 dakikada analiz ediyor

Dilci, dijital bağımlılıkla mücadele adına üç yıldır üzerinde çalıştıkları projenin meyvelerini almaya başladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu çalışma Türkiye'de ve dünyada bir ilk. Bunun adı dijitanalist tekniğidir. Bireyin bilinçaltının dijital bağımlılık eğilimlerini analiz etme tekniğidir. Online sistem üzerinden 10 dakika gibi kısa bir sürede bireyin kendisiyle ilgili dijital yaşam analizi raporunu alması mümkündür. Bu şekilde neden-sonuç ilişkisi içerisinde algoritmik bir sistemi sunan herhangi bir buluş söz konusu değildir. Cumhuriyet Üniversitesi ve ekibim olarak bu konuda yaptığımız üç yıllık çalışmada, dijital kavramını, her şeyden önce bir çatı olarak gördük. Birçok dijital kavramı etrafında toplayarak her şeyden önce ilişkisini, yaşam temelini ele aldık. Zira cep telefonunu bırakan bir kişi televizyonla devam ediyor, televizyonu bırakan bir kişi internetle devam ediyor."

Geliştirdikleri programla ilgili patent başvurusunu yaptıklarını aktaran Dilci, çıkan sonuçlara ilişkin ilgili bireye özgü bir rapor sunduklarını da sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

