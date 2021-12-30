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Dijital basının 2021 gündemi açıklandı - Son Dakika

Dijital basının 2021 gündemi açıklandı

30.12.2021 12:17
Dijital basının 2021 gündemi açıklandı

Yeni yıla sayılı günler kaldı.

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Dünya genelinde ekonomi, sağlık, eğitim, politika gibi birçok alanda dalgalanmalar devam ederken, Online PR Servisi B2Press 30 binin üzerinde haber sitesinde yayınlanan 69,1 milyon haberi analiz ederek 2021'de dijital basında en çok gündeme gelen isim ve konuları açıkladı.

Dünya genelindeki birçok konuda dalgalanmaların yaşandığı 2021 yılı geride kalırken, ekonomiden politikaya, sağlıktan eğitime kadar birçok gelişme dijital basının gündemine taşındı. Bülten ve Online PR Servisi B2Press ise yeni yıla sayılı günler kala 30 binin üzerinde haber sitesinde yayınlanan 69,1 milyon haberi analiz ederek 2021'in basınında öne çıkan konu, olay ve isimlerini açıkladı.

COVID-19 İLK SIRAYI BIRAKMADI

2020'den bu yana küresel çapta sağlık ve ekonomik mücadelelerinin yaşanmasına yol açan COVID-19, dijital basındaki haberlerin gündeminden de düşmedi. Dijitalde yayınlanan 10,5 milyona yakın haberle ilk sırada yer alan küresel salgını, 643 bini aşkın haberle Türk lirasının değer kaybı ve 316 binden fazla haberle ise Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi izledi. İşte 2021'de Türkiye'deki dijital basında en çok haber yayınlanan konu başlıklarından öne çıkanlar:

"-COVID-19 (10.424.489 haber)

-Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar (643.293 haber)

- Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi (309.421)

- Orman yangınları (246.577 haber)

- Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu (143.213 haber)

- Karadeniz'deki sel felaketleri (130.059 haber)"

Online PR Servisi B2Press tarafından 2020'de hazırlanan aynı kapsamdaki rapora göre, COVID-19 13,6 milyon haberle ilk sırayı alırken, ikinci sırada 356 bin haberle Azerbaycan-Ermenistan çatışması, üçüncü sırada ise Ayasofya'nın ibadete açılması yer almıştı.

TÜRK SİYASETÇİLER GÜNDEME YÖN VERDİ

2021'in dijital medyasında politika da ilk sıralarda yer aldı. Pek çok konuda yaptıkları açıklamalarla dijital basın haberlerine konu olan Türk siyasetçilerinin isimleri ise şu şekilde:

- Recep Tayyip Erdoğan (2.060.447 haber)

- Fahrettin Koca (694.142 haber)

- Kemal Kılıçdaroğlu (481.212 haber)

- Süleyman Soylu (416.336 haber)

- Meral Akşener (228.871 haber)

- Devlet Bahçeli (225.098 haber)

- Ekrem İmamoğlu (213.839 haber)

- Ziya Selçuk (153.041 haber)

- Tunç Soyer (149.904 haber)

- Mansur Yavaş (117.705 haber)

Online PR Servisi B2Press tarafından 2020'de hazırlanan aynı kapsamdaki rapora göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1,5 milyonu aşkın haberle ilk sırayı alırken, ikinci sırada yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yer almıştı. Geçen yıl 232 bine yakın haberle 4. sırada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021'de 416 bini aşkın haberle 3. sıraya yerleşti.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU İSİMLER TÜRKİYE'NİN DE GÜNDEMİNDE

Birçok ülkenin siyasi isimleri de uygulama ve söylemleriyle küresel çaptaki etki alanını genişletti. Türkiye'nin dijital medyası ise dünya genelindeki siyasetçilerden en çok şu isimleri gündeme taşıdı:

- Joe Biden (484.171 haber)

- Donald Trump (221.185 haber)

- Vladimir Putin (146.589 haber)

- İlham Aliyev (105.939 haber)

- Angela Merkel (88.823 haber)

Geçen yıl 156 bin haberle ikinci sırada yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu yıl ilk 5'te yer almazken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaklaşık 106 bin haberle ilk beşe girdi.


Dijital basının 2021 gündemi açıklandı
Dijital basının 2021 gündemi açıklandı
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Ekonomi, Türkiye, Türk, PR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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