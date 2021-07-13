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'Dijital Bataklık' filmi Cannes'da gösterilecek - Son Dakika

'Dijital Bataklık' filmi Cannes'da gösterilecek

13.07.2021 10:30
'Dijital Bataklık' filmi Cannes'da gösterilecek, System.String[]

İzmirli gazeteci, yazar Gökmen Küçüktaşdemir'in yönetmenliğini yaptığı filmler yurt içinde ve yurt dışında başarılı sonuçlar alıyor.

Ödüllü yönetmenin Dijital Bataklık adlı kısa filmi, Cannes Film Festivali'nde seyirci ile buluşacak

İzmirli gazeteci-yazar Gökmen Küçüktaşdemir, çektiği filmlerle de adından söz ettiriyor. Ödüllü yönetmen Gökmen Küçüktaşdemir'in 'Dijital Bataklık' filmi dünyanın pek çok ülkesinde gösterildi. Teknolojinin ve sosyal medyanın insanı nasıl esir aldığını, nasıl yalnızlaştırdığını anlatan film son olarak Brezilya'da Boca do Inferno Festival'de En İyi 3. Film oldu. Senaryosunu Eylem Aslan'ın yazdığı "Dijital Bataklık", Cannes Film Festivali'nde bugün (13.07.2021) gösterilecek.

2 FİLMİ YARI FİNALİST

'Dijital Bataklık' Fransa'nın Cannes şehrinde Eden Hotel'de gerçekleşecek, Uluslararası Akıllı Telefon Film Vitrini Ödülleri'nde seyirci ile buluşacak. Hazırlanan programda gösterilecek filmler şöyle:2040 (Nadin Alyekhina), Digital Swamp (Gökmen Küçüktaşdemir), Expedition Under My Bed (Gérome Barry), The Attraction (Antoine de Gallo), Fridays For Future (Pedro Caldeira), Odd One Out (Andrew Robb).

Filmin Cannes'da gösterilecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen 9 Eylül Gazetesi Kurumsal İletişim Direktörü Gökmen Küçüktaşdemir, "Filmimiz, New York Üniversitesi'nden Profesör Karl Bardosh tarafından konusu cep telefonları olan özel bir seçkiye alındı. Cannes olup filmi bir kez de orada izlemek isterdim ama maalesef bu gerçekleşemeyecek" dedi. Filmin daha önce Amerika, Brezilya, Kanada, İtalya ve Makedonya'da gösterildiğini belirten Küçüktaşdemir, "İtalya'da Cefalu Film Festivali'nde Dijital Bataklık yarı finalist. Sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacak olan bu festivalde ne ilginçtir ki son çektiğim Rujunu da Al Gel! adlı filmim de yarı finalde. Her iki filmin de festival yolculuğu devam ediyor. Eminim bana ve arkadaşlarıma yeni başarılar getirecekler" diye konuştu.

FANTASTİK GERİLİM

Küçüktaşdemir Dijital Bataklık ile ilgili şunları anlattı: "Film İzmir'de çekildi. Bağımlısı olduğumuz telefonlarımızın hayatımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Gerilim dozu artırılan bir hikaye ile izleyenlere ayna tutmaya çalıştık. Her gün metro kullanan binlerce kişiyi etkileyebilecek görüntülere sahip film, gerçek dünyadan distopik bir evrene geçiş yapıyor. Bu yeni evrende birbiriyle iletişim kuran makineler, cep telefonu kullanan insanları esir alıyor."

Kanada'da The Horror Movie Awards'da yarı finalist olan Dijital Bataklık, Brezilya'da Boca do Inferno Festival'de 3. oldu. Ayrıca İtalya'daki Festival del cinema di Castelvolturno'de gösterilecek filmler arasına girdi. Filmin müziklerini Hakan Asılkefeli yaparken başrolde Berna Özcan yer aldı. Berna Ergin Ajans, Krea Film ve İzmir Sinema Ofisi'nin desteklediği kısa filmin festival yolculuğunun yurt içinde ve yurt dışında devam ettiğini söyleyen Küçüktaşdemir, "Dijital Bataklık, Türkiye'de çok denenmeyen fantastik gerilim tarzında bir film. Çok sayıda alt metni var. Mesela, filmde kullandığımız kitap bana ait bir projenin sonunda basılmış olan 'Sensiz Ölümdür Aşk' adlı roman. Filmde okumanın hayatımızı etkileyebileceğine atıfta bulunuluyor" dedi. Geçtiğimiz aylarda 'Kayıp Anahtar' adlı macera romanı yayımlanan Küçüktaşdemir, yeni film projelerinin üzerinde çalıştığını söyledi.

'Dijital Bataklık' filmi Cannes'da gösterilecek

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Dijital Bataklık' filmi Cannes'da gösterilecek - Son Dakika


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