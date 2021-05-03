"Dijital Benim İşim"de ilk mezunların istihdam süreci başladı - Son Dakika

"Dijital Benim İşim"de ilk mezunların istihdam süreci başladı

03.05.2021 10:20

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinde ilk mezunlar için istihdam süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinde ilk mezunlar için istihdam süreci başladı.

Türkiye Vodafone Vakfı açıklamasına göre, 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projeye 8 ilden katılan 20 kadın, Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde alacakları temel eğitimin ardından uzaktan çalışmaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Dijital Benim İşim" projesiyle yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, dijital alanlarda kendini geliştirmek ve çalışmak isteyen kadınlara destek olmaya devam ettiklerini bildirdi.

Büyük, "Salgın koşullarına rağmen eğitimlerine ara vermeden devam eden kursiyerlerimizin azim ve kararlılıkları, kadınların teknolojiyi öğrenmeye ne kadar istekli olduklarını bizlere gösterdi. Aralık ayında başlayan proje ile bugüne kadar 13 ilde 3 bini aşkın kadını Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimlerimizden mezun etmenin haklı gururu içerisindeyiz. Mezun kadınlarımız için istihdam sürecini başlatan ve kadınlara evden çalışma imkanı sağlayan paydaşımız Vodafone ve Türkiye Vodafone Vakfı'na teşekkür eder; daha çok kadının teknoloji alanındaki mesleklere yönlendirilmesi ve istihdam edilmesi konusunda çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isteriz. Hayat boyu öğrenen ve gelişen bir Türkiye için kadınları dijitalleşme yolculuğunda desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşılacak

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel de yaptıkları her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Dijital Benim İşim projesini de amaç odaklı vizyonumuzdan yola çıkarak tasarladık. Hem toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunacağımız hem de kadınların gelişimini destekleyeceğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yaparken, dijital toplum hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız. Projemizden yararlanan kadınların dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında aldıkları eğitimlerle bir adım önde olduklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Projemizin ilk mezunları için istihdam sürecini başlattık. Projemize 8 farklı ilden katılan 20 kadın, Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde temel eğitimlerini tamamladıktan sonra uzaktan çalışmaya başlayacak. Mezunlarımızın başarı hikayesinin tüm kadınlara ilham vermesini diliyoruz. Teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu inançla insan hayatına dokunan projeler üretmeye devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında, 13 ilde 10 bin 500 kadına "dijital okuryazarlık", 1.200 kadına ise "dijital pazarlama" eğitimleri verilerek toplamda yaklaşık 12 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında kadın kursiyerler, 24 saatlik "dijital okuryazarlık" ve 40 saatlik "dijital pazarlama" eğitimleri alıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Mardin, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu ve Gaziantep'te düzenlenen eğitimler, bu illerdeki halk eğitimi merkezlerinde görevli 140 eğitici tarafından veriliyor. Eğitimlerin bir kısmı sınıf içinde yüz yüze verilen eğitimler, bir kısmı da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim platformu üzerinden izlenen videolar şeklinde gerçekleşiyor.

Dijital Benim İşim de ilk mezunların istihdam süreci başladı
Dijital Benim İşim de ilk mezunların istihdam süreci başladı
Dijital Benim İşim de ilk mezunların istihdam süreci başladı

Türkiye Vodafone Vakfı, Vodafone, İstihdam, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Dijital Benim İşim'de ilk mezunların istihdam süreci başladı - Son Dakika Ekonomi


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