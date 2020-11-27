"Dijital Benim İşim" projesinde 140 eğitici görev yapacak - Son Dakika

"Dijital Benim İşim" projesinde 140 eğitici görev yapacak

27.11.2020 12:45

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinde eğitici eğitimleri tamamlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinde eğitici eğitimleri tamamlandı.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinde ilk adım atıldı.

18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede eğitici eğitimleri tamamlandı. Online olarak düzenlenen "Dijital Benim İşim Yöneticiler ve Eğitmenler Özel Oturumu"na 12 ilden 140 eğitici ve 92 Halk Eğitimi Merkezi yöneticisi katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara projenin eğitim içeriği, kursiyerlere konuları nasıl aktarabilecekleri ve projenin sosyal etki mekanizması hakkında kapsamlı bilgi sunuldu.

"Dijital Benim İşim Yöneticiler ve Eğitmenler Özel Oturumu" için bir açılış etkinliği de düzenlendi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ünal Akyüz ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel'in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve TOBB E-ticaret Meclis Başkanı Ozan Acar da kendi deneyimlerinden yola çıkarak katılımcılara ilham veren konuşmalar yaptı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ünal Akyüz, "Her zaman her yerde herkes için eğitim" felsefesini ilke edinen Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün, 994 Halk Eğitimi Merkezi ve 24 Olgunlaşma Enstitüsü'nde 3 bin 400'ü aşkın eğitim programı ile yaygın eğitim faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılında kurumlarımızda yaklaşık 8,5 milyon kişiye eğitim verildi. Dijitalleşen dünya ile Genel Müdürlüğümüz olarak ayrıca, kursiyerlerimizin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ile istihdam edilebilir seviyeye getirilmesi amacıyla projelerimizi yürütmeye devam ediyoruz. 'Dijital Benim İşim' projesi de bu projelerden biri. Bu projedeki amacımız, kadınlara dijital okuryazarlık becerileri kazandırmak ve dijital alanlarda mesleki gelişimlerini destekleyerek, sosyal ve ekonomik imkanlarını artırmalarını sağlamak. Bu değerli projeyi siz kıymetli yöneticilerimiz ve eğiticilerimizin desteği ile hayata geçireceğiz. Bununla birlikte 'Dijital Benim İşim' projesinde kurum olarak bir ilke imza atarak, hibrit eğitim modelini uygulamaya başlıyoruz. Bu yeni eğitim modeliyle eğitimlerimizin yüzde 66'sı yüz yüze yapılırken, yüzde 34'ü ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim platformundan online olarak gerçekleştirilecek. Genel Müdürlüğümüz adına bu yeni uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz."

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptıkları her işin bir amaca dokunması gerektiğine inandıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Dijital Benim İşim' projesiyle kadınların güçlenmesini hedefliyoruz. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum demek. 'Dijital Benim İşim', hem toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunacağımız hem de kadınların gelişimini destekleyeceğimiz bir proje olacak. Projemizden yararlanacak kadınların dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında aldıkları eğitimlerle bir adım önde olacaklarını düşünüyoruz. Bu projeyle, 18 yaş üstü kadınların dijital topluma kazandırılmasını ve bilgi teknolojileri eğitimi almış kadınların işgücüne katılımına olanak sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız, kadınlarda dijital okuryazarlığın oluşturulması ve var olan becerilerin geliştirilmesi. Bu hedefimize değerli eğiticilerimizin katkı ve desteği ile ulaşabileceğiz. Uzun soluklu bir proje yapmak üzere yol çıktık. Eğiticilerimizin de desteğiyle topluma, en önemlisi kadınlara ilham verecek bir projeye imza atacağımıza inanıyorum. Projemize katılan tüm eğiticilerimize teşekkür ediyorum."

Eğitici eğitimleri 6 oturumda tamamlandı

"Dijital Benim İşim" eğiticileri için 4 oturumda Dijital Okuryazarlık, 2 oturumda Dijital Pazarlama eğitimleri gerçekleştirildi. Dijital Okuryazarlık eğitiminde Bilgisayarın Temel Özellikleriyle Kullanımı, Dijital Ortamda İçerik Üretme, Elektronik Haberleşme Yöntemleri, Arama Motorları ve Kullanımları, Web Sitesi Kavramı ve Amacına Uygun Kullanımı, Mobil İmkanlar ve Hizmetlerden Faydalanma, Sosyal Medya Kullanımı, Bilgi ve Veri Güvenliği, Dijital Etik ve Bilinçli Bilgi İletişim Teknolojisi Kullanımı gibi konular işlenirken, Dijital Pazarlama eğitiminde Dijital Pazarlamanın Temelleri, İnternet Sitesi Yönetimi, Sosyal Medya Yönetimi, Görsel Üretimi ve Yönetimi, Mobil Pazarlama, Dijital Pazarlamada Güncel Stratejiler, E-Ticaret, Arama Motoru Pazarlaması, Dijital Medya Planlama gibi konular ele alındı.

"Dijital Benim İşim" 12 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşacak

"Dijital Benim İşim" projesi kapsamında, 12 ilde 10 bin 500 kadına "Dijital Okuryazarlık", 1.200 kadına ise "Dijital Pazarlama" eğitimleri verilerek toplamda yaklaşık 12 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında kadın kursiyerlere 24 saatlik "Dijital Okuryazarlık" ve 40 saatlik "Dijital Pazarlama" eğitimleri verilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Mardin, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı ve Kastamonu'da düzenlenecek eğitimler, bu illerdeki Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli 140 eğitici tarafından verilecek. Eğitimlerin bir kısmı sınıf içinde yüz yüze verilen eğitimler, bir kısmı da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim platformu üzerinden izlenecek videolar şeklinde olacak.

Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye İş Kurumu, Vodafone, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dijital Benim İşim' projesinde 140 eğitici görev yapacak - Son Dakika


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