Son Dakika Haberleri: Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi
Son Dakika Ekonomi Haber

Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi

56 dakika önce

Dünya çapında 2018'de 194 milyar kez indirilen uygulamalara kullanıcılar 90 milyar eurodan fazla para harcadı. Ücretli uygulama ve abonelikler, yazılımcılar için önemli bir gelir kaynağına dönüştü

Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi, System.String[]

WhatsApp, Facebook Messenger ve Facebook dünyada en çok indirilen ilk üç uygulama, ancak piyasada çok daha fazlası mevcut. Dünya çapında 2018'de 194 milyar kez indirilen uygulamalara kullanıcılar 90 milyar eurodan fazla para harcadı. Ücretli uygulama ve abonelikler, yazılımcılar için önemli bir gelir kaynağına dönüştü.


Dubai hükümeti çıkardığı 'Dubai Now' adlı bir aplikasyon ile kullanıcılarına 22 devlet dairesinden 50'nin üzerinde servis sunuyor. Devletin özel olarak kurduğu 'Akıllı Dubai' departmanında müdür olarak çalışan Hessa Alblosshi, dijital dönüşüme ayak uyduran kentlerde tüm hizmetleri tek bir platforma toplayan bir uygulamaya olan ihtiyaca değiniyor. Kentteki ve devlet dairelerindeki hizmetlere tek bir uygulama ya da platformla erişebilmenin devletin maliyetini düşüreceğini belirtiyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Facebook Messenger, Facebook, Dubai, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı
İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 20:27:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]