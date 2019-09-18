Son Dakika Haberleri: Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi
Son Dakika Dünya Haber

Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi

42 dakika önce

Dünya çapında 2018'de 194 milyar kez indirilen uygulamalara kullanıcılar 90 milyar eurodan fazla para harcadı.

">

Dünya çapında 2018'de 194 milyar kez indirilen uygulamalara kullanıcılar 90 milyar eurodan fazla para harcadı. Ücretli uygulama ve abonelikler, yazılımcılar için önemli bir gelir kaynağına dönüştü

Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zürih polisinin başlattığı #TetrisChallenge dünyaya yayılarak, çılgınlığa dönüştü
Netanyahu, sandık çıkış anketlerine göre koalisyon için gerekli çoğunluğu elde edemedi Meksika'da uyuşturucu savaşlarında öldürülüp mezarlara gömülen 41 ceset bulundu Market çalışanları, yanlış yere park eden sürücünün arabasını alışveriş sepetleriyle sardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 20:24:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]