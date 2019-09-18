Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi
42 dakika önce
Dünya çapında 2018'de 194 milyar kez indirilen uygulamalara kullanıcılar 90 milyar eurodan fazla para harcadı.
Dünya çapında 2018'de 194 milyar kez indirilen uygulamalara kullanıcılar 90 milyar eurodan fazla para harcadı. Ücretli uygulama ve abonelikler, yazılımcılar için önemli bir gelir kaynağına dönüştü
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:42
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