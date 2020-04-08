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Dijital Çağ: Mobil uygulamaların iş dünyası ve günlük yaşam üzerindeki etkisi
6 saat önce
Dünya çapında 2018'de 194 milyar kez indirilen uygulamalara kullanıcılar 90 milyar eurodan fazla para harcadı.
Dünya çapında 2018'de 194 milyar kez indirilen uygulamalara kullanıcılar 90 milyar eurodan fazla para harcadı. Ücretli uygulama ve abonelikler, yazılımcılar için önemli bir gelir kaynağına dönüştüView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:48
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