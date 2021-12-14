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Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı Macaristan'da da yapılacak - Son Dakika

Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı Macaristan'da da yapılacak

14.12.2021 16:32
Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı Macaristan'da da yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Yunus Emre Enstitüsünün organize ettiği, "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"nın ikincisi Macaristan'da düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Yunus Emre Enstitüsünün organize ettiği, "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"nın ikincisi Macaristan'da düzenlenecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, 18-19 Aralık'ta Yunus Emre Enstitüsünün Budapeşte merkezinde yapılacak çalıştaya, Balkanlar'da yaşayan Türkler ile Türkçe öğrenen yabancılar katılacak.

Çalıştayda, interaktif medya okuryazarlığı etkinlikleriyle çocuklara yönelik masal atölyeleri de düzenlenecek.

"Medya okuryazarlığının önemine dikkati çekiyoruz"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çalıştaya ilişkin yaptığı açıklamada, Brüksel'de düzenlenen ilk toplantıda önemli çıktıların elde edildiğini, Budapeşte'deki çalıştayda da bilimsel sunumların dikkat çekeceğini bildirdi.

Türkçeyi dünyaya yayma hedefinde olan Yunus Emre Enstitüsü ile çalışmaktan memnun olduklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"RTÜK olarak medya okuryazarlığının geliştirilmesi için uzun süredir uğraş veriyoruz. Sadece yurt içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de bu alanda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle Avrupa'da yaşayan yaklaşık 5 milyon soydaşımız var. Dijital çağda insanlığı, özellikle de genç nesli tehdit eden içerikler, söylemler ve nefretçi yaklaşımlarla mücadele etme konusunda çok hassasız. İnsanlarımızı bilinçlendirmek, AB sınırları içinde yaşayan soydaşlarımızın medya okuryazarlığı farkındalığını artırmak en temel görevlerimizdendir. Yalan haber, dezenformasyon ve yanıltıcı pazarlama gibi durumlara karşı medya okuryazarlığının önemine dikkati çekiyoruz. Özellikle çocuklar, gençler, ebeveynlerin bu konuda bilgilendirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında çalışmaya devam edeceğiz."

"Eleştirel bakış ile bütünleşmiş ana dil hakimiyeti belirleyici unsur"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş de içinde bulunulan "gerçek ötesi iletişim döneminin" kendine özgü dinamikleri altında, çalıştay katılımcılarına gerçeklik doğrulama ve içerik analizi yöntemlerinin temellerini sunma gayretinde olduklarını belirtti.

Geleneksel ve dijital medya platformları üzerinden kitlelere ulaştırılan mesajların, doğru algılanması ve yorumlanmasında, eleştirel bakışla bütünleşmiş ana dil hakimiyetinin belirleyici unsur olduğunu vurgulayan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Doğrudan ya da dolaylı olarak kitleler üzerinde farklı etkiler oluşturmak maksadıyla formüle edilen mesajların, farklı biçimlerde kitlelere aktarılması noktasında kullanılan dil elbette bir kuvvet çarpanıdır. Mesajlarda kullanılan dil ve benimsenen söylem, aynı zamanda ilgili alıcı kitleler üzerinde, oluşturulmak istenen alternatif gerçekliklerin ayırt edilmesine yönelik önemli ipuçlarını da beraberinde taşır."

Dijital okuryazarlık ve Türkçe hassasiyeti üzerinde durulan çalıştayın üçüncüsünün gelecek yılın ilk aylarında yapılması planlanıyor.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Yunus Emre, Macaristan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı Macaristan'da da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı Macaristan'da da yapılacak - Son Dakika
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