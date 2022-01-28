"Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"nın 3.'sü Romanya'da düzenlenecek - Son Dakika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün iş birliğiyle hazırlıkları yürütülen "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"nın 3.'sü Romanya'da düzenlenecek.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, RTÜK ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" zincir toplantılarının üçüncüsü yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

Çalıştay hakkında bilgi veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İlki Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ikincisi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen çalıştaylarda önemli çıktılar elde edildiğini vurgulayarak, Bükreş'teki çalıştayda da bilimsel sunumların dikkat çekeceğini bildirdi.

Türkçeyi dünyaya yayma hedefinde olan Yunus Emre Enstitüsü ile çalışmaktan son derece memnun olduklarını aktaran Şahin, kurum yöneticilerine teşekkür etti.

RTÜK olarak medya okuryazarlığının geliştirilmesi için uzun süredir uğraş verdiklerini, sadece yurt içinde değil yurt dışında da farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Çünkü özellikle Avrupa'da yaşayan yaklaşık 5 milyon soydaşımız var. Dijital çağda insanlığı, özellikle de genç nesli tehdit eden içerikler, söylemler ve nefretçi yaklaşımlarla mücadele etme konusunda çok hassasız. İnsanlarımızı bilinçlendirmek, Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan soydaşlarımızın medya okuryazarlığı farkındalığını artırmak en temel görevlerimizdendir. Yalan haber, dezenformasyon ve yanıltıcı pazarlama gibi durumlara karşı medya okuryazarlığının önemine dikkati çekiyoruz. Özellikle çocuklar, gençler, ebeveynlerin bu konuda bilgilendirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında çalışmaya devam edeceğiz."

Çalıştayda ele alınacak konular

Yoğun katılımın beklendiği Bükreş'teki çalıştayda, dijital çağda medyanın dönüşümü, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, medyada doğru Türkçe kullanımı ve dijital ortamlarda güvenlik gibi konular ele alınacak.

Çalıştayda çocuklara yönelik masal atölyeleri ve dijital okuryazarlık eğitimlerinin ardından aileler için ebeveyn okuryazarlığı kapsamında bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak. Atölye çalışmalarında dijital mahremiyetin korunması, siber zorbalıkla mücadele, kişisel verilerin korunması, bilinçli medya tüketimi sağlanması konuları öyküleştirme tekniğiyle çocuklara anlatılacak.