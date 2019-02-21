Kitap, hayatımıza son yıllarda giren bu kavramın yanı sıra sosyal medyanın dinamiklerini de aktarıyor.

Hürriyet Kitap etiketiyle yayınlanan 'Dijital Çağın Mesleği: Nasıl Influencer Olunur?'; markanın dijital projesi Boomads'in 9 yılı aşkındır devam eden deneyimlerinin bir yansıması. Hızla yol alan ve sektör içinde tanımı yapılmaya başlanan 'influencer' kavramı, kitapta derinlemesine ele alınıyor ve pazarlama iletişimi açısından inceleniyor.

Sosyal medyada paylaşım yapan, oyun oynayarak para kazanan, moda haftalarında podyumu en önden izleyen, beyaz yakalıların 'sıkıcı' toplantılarına inat, dünyanın en güzel otellerinde konaklayan ve basın toplantılarına katılıp ülke ülke gezerek hayatın tadını çıkaran 'influencer'lar kimdir, neden markalar onlarla iş birliği yapar ve etkileşim alanları neler? 'Nasıl Inflencer Olunur', herkesin merak ettiği bu sorulardan yola çıkarak; gittikleri mekânlarla ve tüketim alışkanlıklarıyla 'trend'leri belirleyen; yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen kişilerden bahsediyor. Sadece 'influencer' kavramı çerçevesinde kalmayan kitap, marka iş birliklerinin yarattığı etkileşimleri de inceliyor ve sosyal medya dinamiklerini ele alıyor.

Kitabı kaleme alan Hilal Meriç Bor ve Ahmet Erten, Hürriyet Reklam Grubu Boomads projesi ve grubun 360 derece entegre projelerinde sorumlu olarak uzun yıllardır grup çatısı altında yönetici olarak görev yapıyorlar. Boomads Türkiye'nin ilk ve tek içerikle pazarlama (content marketing) ve influencer marketing platformu olma özelliği taşıyor.