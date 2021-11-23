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Dijital cüzdanlarla telefon operatörü üzerinden ödeme yapmak artık mümkün - Son Dakika

Dijital cüzdanlarla telefon operatörü üzerinden ödeme yapmak artık mümkün

23.11.2021 12:34
Dijital cüzdanlarla telefon operatörü üzerinden ödeme yapmak artık mümkün

iyzico ve Payguru, dijital cüzdanlarda doğrudan operatör faturalandırmasını başlattı.

iyzico ve Payguru, dijital cüzdanlarda doğrudan operatör faturalandırmasını başlattı. 'Doğrudan Operatör Faturalandırması'nın (DCB) yeni bir kullanım şeklini düzenledikleri lansmanla duyuran iki şirketin iş birliği sayesinde tüketiciler, DCB aracılığıyla yükleme yapabilecek. Böylece sistem kredi kartı veya banka kartı olmyan tüketicilerin de finansal erişim sağlamasına katkıda bulunacak.

Ödeme teknolojileri sağlayıcısı iyzico, TPAY MOBILE FZ-LLC şirketi olan Payguru iş birliğiyle, Doğrudan Operatör Faturalandırmasının (DCB) yeni bir kullanım şeklinin lansmanını duyurdu. Böylece iyzico uygulamasına, tüketiciler DCB aracılığıyla yükleme yapabilecek. Böylece sistem kredi kartı veya banka kartı olmayan tüketicilerin de finansal erişim sağlamasına katkıda bulunacak.

DCB'nin bu yeni kullanım şekli, geleneksel bankacılık altyapısına sınırlı erişimi olan tüketicilerin; bir banka hesabına, kredi veya banka kartına  ihtiyaç duymadan dijital ödeme yapmalarını sağlayarak finansal erişimi geliştirecek. Teknoloji, yerel satıcıların ödemelere sorunsuz bir şekilde ulaşmasını ve ödeme almasını sağlayarak işletmelerin ve bireylerin Türkiye'de para ödeme ve alma biçimini değiştirecek.

Bu tek entegrasyon, Türkiye'deki iş yeri sahiplerinin 87 ödeme kanalıyla bağlantı kurmasını sağlayacak. Yeni ve hatta banka hesabı olmayan müşterilere erişimlerini genişleterek işlerini büyütmelerine yardımcı olacak ve operatörlerin tarifeleriyle paket oluşturma, sadakat ve teşvik pro-gramları gibi yenilikçi hizmetler sunacak.

UMAN: TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMA TAAHÜDÜMÜZÜ GÜÇLENDİRDİK

iyzico iş birliğinin, Payguru'nun yolculuğunda yeni bir dönüm noktasını simgelediğini belirten Payguru Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Işık Uman, "Bu hamle, DCB çağında bir etki yaratmak için en iyi yol olan iş birliği yapma stratejimizle birebir uyumludur. Bu iş birliği Türkiye genelinde dijital ticaret, finansal kapsayıcılık ve finansal erişime sürekli yatırım yapma ve değerini ortaya çıkarma taahhüdümüzü güçlendiriyor. Ayrıca, bu işbirliği, Haziran 2020'de Payguru'nun TPAY MOBILE tarafından satın alınmasının ardından, bizim uygulamaları derecelendirme becerimizi de ortaya koyuyor" dedi.

ÖZBUĞUTU: FİNANSAL KAPSAYICILIĞI ARTIRMAK İÇİN ÖDEME DÜNYASINDA YENİ BİR SAYFA AÇTIK

Mobil teknolojilerinin tüketicileri yalnızca daha etkin iletişim kurmasını değil, uzaktan ödeme yapmasını da sağladığına dikkat çeken iyzico Kurucu Ortağı ve CEO'su Barbaros Özbuğutu ise şunları söyledi:

"Payguru ile ekonomik kalkınmayı teşvik etmede hayati önem taşıyan finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla mobilin gücünü kullanarak ödemelerde yeni bir sayfa açıyoruz. Operatörlerle iş birliği yaparak kredi veya banka kartı olmayan tüketicilerin telefon operatörleri aracılığıyla iyzico dijital cüzdanlarına bakiye aktarmalarına olanak vererek finansal erişimlerini sağlıyoruz. Bu, iyzico'nun demokratik yaklaşımını, Payguru'nun hızlı ve dinamik yapısıyla birleştiren ödemeler alanındaki tarihi bir adımdır. Payguru ve ana şirketi TPAY MOBILE ile iş birliğinin devam edecek olmasından büyük mutluluk duymaktayız."

iyzico, yıllık 18 milyar lira işlem hacmi ile 70 binden fazla üye işyerine ve 900 binden fazla alt üye iş yerine hizmet veriyor. Payguru, DCB  hizmetlerini 3 mobil şebeke operatörü ve 8 büyük banka üzerinden, banka havalesi ve ATM ödemeleri ile sunuyor. Bölgede 84 milyondan fazla abonesi bulunan Payguru, 1400'den fazla iş yeri  ve 104.5 milyonun üzerinde işlem hacmine sahip.


Dijital cüzdanlarla telefon operatörü üzerinden ödeme yapmak artık mümkün
Dijital cüzdanlarla telefon operatörü üzerinden ödeme yapmak artık mümkün
Dijital cüzdanlarla telefon operatörü üzerinden ödeme yapmak artık mümkün

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dijital cüzdanlarla telefon operatörü üzerinden ödeme yapmak artık mümkün - Son Dakika


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