"Dijital Dergicilik Okulu" yeni editör adaylarını arıyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen "Dijital Dergicilik Okulu"na başvurular başladı.

Dijital ortamda sürdürdüğü eğitimlerle yeni editörler, yeni genel yayın yönetmenlerini kültür camiasına kazandırma amacıyla başlatılan okula, "dijitaldergicilikokulu.com" ve "dijitaljenerasyon.orf" adresinden ücretsiz başvuru yapılabilecek.

Düşünebilen, araştırma yapabilen, araştırma bulgularını harmanlayarak yeni değerler üretebilen bir genç neslin yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen eğitimlere, son başvuru tarihi 15 Ocak 2021 olarak belirlendi.

Eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrenciler, 6 ay boyunca 60 saat eğitimden geçerek kendi dergilerini yayımlayabilecek.

Öğrenciler birebir mentör desteği alabilecek

Masal, hikaye, roman ve şiir yazım tekniklerinden tahlil yapabilmeye, basım tekniklerinden okuyucuya ulaşabilme tekniklerine varıncaya kadar detaylı eğitimlerden geçecek öğrenciler, dönem sonunda kendi dergilerini yayınlayabilecekler.

Dijital Dergicilik Okulu kapsamında öğrenciler usta yazarlardan aldıkları eğitimlerinin yanı sıra alanında uzman genç dergicilerden de birebir mentör desteği alabilecek. Okulun ilk dersini Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunan, yazar ve akademisyen AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı verecek.

Okulun 2020 eğitim döneminde 539 öğrenci çalışmalara katıldı ve dönem sonunda 110 öğrenci editör unvanı ile programdan mezun oldu.

Ayrıca Dijital Dergicilik Okulu öğrencileri, dergicilik alanında uzmanlardan aldıkları eğitimlerle 170 bireysel dergi yayınladı. Dergilerin yazı, şiir, çizim gibi tüm eserleri alınan eğitimler neticesinde öğrenciler tarafından yapıldı. Verilen tasarım eğitimleri ile de öğrencilerin özgün tasarım yapmaları sağlandı.

Aldıkları eğitimlerle sosyal gelişim, editörlük, yazarlık, süreç yönetimi, takım çalışması, liderlik ve görev alma, gerçekleştirme becerilerini kazanarak, dergilerini yayımlamayı başaran yüzden fazla öğrenci, Genç Dergiciler Kulübüne alınarak, okul kapsamında ileri seviye eğitim almaya devam ediyor.