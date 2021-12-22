"Dijital Dergicilik Okulu" yeni editör adaylarını arıyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen "Dijital Dergicilik Okulu"nun 2022 bahar dönemine başvurular başladı.

Dijital ortamda sürdürdüğü eğitimlerle yeni editörler, yeni genel yayın yönetmenlerini kültür camiasına kazandırma amacıyla başlatılan okula, "dijitaldergicilikokulu.com" adresinden ücretsiz başvuru yapılabilecek.

Düşünebilen, araştırma yapabilen, araştırma bulgularını harmanlayarak yeni değerler üretebilen bir genç neslin yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen eğitimlere başvurular, 15 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

Eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrenciler, yüz yüze ve çevrim içi 6 ay boyunca 60 saat eğitimden geçerek kendi dergilerini yayımlayabilecek.

Çevrim içi atölyelerin yanı sıra çeşitli iletişim araçları ile öğrencilere, genç yazar ekibiyle 7 gün 24 saat mentör desteği sağlanabilecek.

Okul kapsamında bugüne kadar içerik hazırlama, tasarım, editörlük, tashih gibi verilen eğitimler neticesinde 210 genç editör unvanı kazanırken, 370'ten fazla dijital dergi okurların beğenisine sunuldu.

Aynı zamanda 800'den fazla genç, sağlık, edebiyat, eğitim, kültür ve sanat alanlarında eser üretti ve eserlerini bir dergide yayınlama fırsatı buldu. Bu kapsamında 6 bin 956 sayfa içerik üretimi sağlandı.

Usta yazar ve şairler tarafından verilen eğitimlerin yanı sıra genç yazar, şair ve dergicilerin mentörlüğünde verilen dersler de aynı zamanda okulda bir akran öğrenimi sağlıyor.

Sosyal sorumluluk kapsamında yapılan bu eğitim faaliyetlerinde eğitimci olarak görev almak isteyenler ise "www.dergicilikokulu.com" adresinden başvuru yapabilir.