"Dijital Dinamikler" ile herkese açık dijital sanat eğitimleri

ArtDijital sanatlar ve teknoloji kullanımı alanında kendini geliştirmek isteyen herkese açık olan etkinliklere, serginin sona ereceği 29 Haziran 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak katılmak mümkün.

Gençlerin teknolojik ve bilimsel unsurlar içeren sanatsal üretimlerini desteklemek hedefiyle yıl boyunca farklı sergi ve etkinliklerle dinamik kalan inovasyon ekibi ArtBizTech'in ana destekçiliğini üstlendiği bang. Prix 2019 programı ve sergisi kapsamında düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi görüyor.

bang. Prix 2019 dijital sanatlar sergisinin ziyaretçilerini ağırlayan Studio-X İstanbul, "Dijital Dinamikler" başlığını taşıyan konuşma, panel ve workshoplara da ev sahipliği yapıyor. Dijital Dinamikler programının tüm etkinlikleri, Studio-X İstanbul'da gerçekleştirilirken, dijital sanatlar ve teknoloji kullanımı alanında kendini geliştirmek isteyen herkes seminerlere ücretsiz olarak katılabiliyor. Dijital Dinamikler kapsamındaki workshoplara, bang. Prix sergisinin devam ettiği 29 Haziran 2019 tarihine kadar katılmak mümkün.

DİJİTAL SANATLARA GİRİŞ "DİJİTAL DİNAMİKLER"DEN GEÇİYOR

Dijital Dinamikler programı, biyo sanat, veri sanatı, yeni medya ve kinetik sanatlara ilgi duyan ve yapay zeka, veri ve ses işleme gibi teknolojilere ilişkin bilgilerini geliştirmek isteyenler için zengin ve benzersiz bir içerik sunuyor. Dijital Dinamikler programı bu özelliğiyle adeta dijital sanatlar için bir portal (giriş kapısı) niteliği taşıyor.