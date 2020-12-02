Dijital dönüşüm çağında robotların geleceği konuşuldu - Son Dakika

Dijital dönüşüm çağında robotların geleceği konuşuldu

02.12.2020 11:11
Dijital dönüşüm çağında robotların geleceği konuşuldu, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından İTÜRO LITE adıyla düzenlenen ve robotik alanında çalışmalar yürüten öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini bir araya getiren "Robot Olimpiyatları", 28-29 Kasım 2020'de online olarak gerçekleşti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından İTÜRO LITE adıyla düzenlenen ve robotik alanında çalışmalar yürüten öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini bir araya getiren "Robot Olimpiyatları", 28-29 Kasım 2020'de online olarak gerçekleşti.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında "Dijital Fabrikalar Zamanı ve Robotlar" sunumuyla öğrencilerle buluşan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel, Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things), yapay zeka (AI-Artificial Intelligence) ve robot teknolojilerinin geleceği konusunda bilgiler verirken, yeni endüstri evresine hazırlıklı olabilmeleri için geleceğin mühendislerine tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmalarına yer verilen Bizel, dijital dönüşümde yeni bir evre yaşandığını, günümüzde robot kullanımının hızla yaygınlaştığını ve fabrikalarda yapılan işlerin değiştiğini belirterek, "Gelecek, yapay zeka teknolojileri ile şekillenecek. Çünkü yapay zekanın hayatımızdaki yeri her geçen gün artıyor. Yapay zekanın en popüler yansımaları ise internet aramaları, PID döngüleri, otomatik pilot ve vizyon tanıma olarak karşımıza çıkıyor. Üretime de dahil olan yapay zeka, parametreleri ayarlamanın yanı sıra sorunları arama, yardımlı bakım, ses ve yüz tanıma gibi birçok beceriye sahip. Zamanın bir adım ötesinde üretim gerçekleştirmek istiyorsak yapay zeka teknolojilerini robotlara da uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Robotlarımız, geleneksel sistemlere göre güç sensörüyle daha hızlı ve sisteme zarar vermeden çalışıyor"

Bizel, robotların üretimdeki rolünün hızla artacağı yönündeki gelecek vizyonundan hareketle Mitsubishi Electric olarak ileri robot teknolojileri alanında yeni nesil ürün ve çözümler geliştirdiklerini vurgulayarak, "Yapay zeka ile geliştirdiğimiz yeni nesil kolaboratif robotlarla şirketlerin robotik sistemlerini hızlı, sezgisel ve daha düşük maliyetlerde kurmalarına, hızla değişen iş ortamları ve sosyal ihtiyaçlara esnek bir şekilde yanıt vermelerine imkan sağlıyoruz. Böylece beklenmedik arızaların önlenmesi ve arızaya yol açacak parçalar hakkında kullanıcıların önceden ikaz edilmesi mümkün hale geliyor. Robotlarımız, geleneksel sistemlere göre güç sensörüyle daha hızlı ve sisteme zarar vermeden çalışıyor; öğrenerek performansını giderek artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital ikiz simülasyonu sayesinde bir fabrikanın tasarım süreçlerinin kısaldığını ve simülasyon hassasiyetinin daha da iyileştirildiğini ifade eden Bizel, şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini sağlamak amacıyla Mitsubishi Electric'in tescilli AI markası "Maisart" teknolojisini kullandıklarını kaydederek şu açıklamalarda bulundu:

"Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electric'in AI'sı ile en yeni teknoloji) ifadesinin kısaltması olan 'Maisart' ile yapay zeka tabanlı fabrikalarda ve tesislerde ekipman duruş süresi azalırken verimliliğin artırılması sağlanıyor. Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu teknoloji, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model oluşturuyor. Bu sayede fabrika ve tesislerde verimliliği artırmak üzere makinelerdeki beklenmedik durumları işaret eden makine anormalliklerinin hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi sağlanıyor.

Üretim süreçlerinde mükemmel işleyebilen sistemlerin kurulması, sorunsuz bir şekilde işletilmesi ve gerektiğinde revizyonu için her zaman insana ihtiyaç duyulacak. Bu noktada en önemli konu, donanımlı insan kaynağını oluşturarak dijitalleşme sürecine hazırlanmak olacak. Gelecek nesillerin eğitimine büyük önem veren bir marka olarak, uzun zamandır üniversitelerin mühendislik fakültelerinde robot eğitim merkezleri kurulmasına katkı sağladığımız eğitime destek projesini hayata geçiriyoruz. Mitsubishi Electric olarak her çağın gereksinimlerini önceden görüp geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni teknolojiler geliştirirken aynı zamanda insana da yatırım yapmaya devam ediyoruz."

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yapay Zeka, Kasım, Robot, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dijital dönüşüm çağında robotların geleceği konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 456,7 liradan işlem görüyor         
10:55
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Güne yükselişle başlayan dolar 7,84'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,84'ten işlem görüyor         
10:33
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak         
08:47
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 11:26:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dijital dönüşüm çağında robotların geleceği konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei