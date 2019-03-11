Dijital dönüşüm hamlesinde rehber olacak
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde hazırladığı, 'Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi' (Model Fabrika), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla hizmete açıldı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde hazırladığı, 'Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm
Merkezi' (Model Fabrika), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla hizmete açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:20
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