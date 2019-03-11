Son Dakika Haberleri: Dijital dönüşüm hamlesinde rehber olacak

Dijital dönüşüm hamlesinde rehber olacak

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde hazırladığı, 'Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi' (Model Fabrika), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla hizmete açıldı.

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde hazırladığı, 'Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi' (Model Fabrika), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla hizmete açıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:20 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Dönüşüm, Ekonomi
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