Dijital Dönüşüm için Yerli Teknolojide İş Birliği - Son Dakika

Dijital Dönüşüm için Yerli Teknolojide İş Birliği

29.04.2021 11:39
Dijital Dönüşüm için Yerli Teknolojide İş Birliği, System.String[]

"Tu¨rkiye'de CIO Perspektifi" araştırmasına göre Kovid -19 nedeniyle EMEA Bölgesi'ndeki kurumların yüzde 40'ı, bünyesine yeni dijital uygulamalar ekliyor.

"Tu¨rkiye'de CIO Perspektifi" araştırmasına göre Kovid -19 nedeniyle EMEA Bölgesi'ndeki kurumların yüzde 40'ı, bünyesine yeni dijital uygulamalar ekliyor. BT liderlerinin yüzde 47'si darboğazlarla başa çıkmayı, yüzde 37'si ise rakiplerinden farklılaşmayı gerekçe gösteriyor. Şirketlere iyi haber ise Bulutistan ve Trio Mobil'den geldi. EMEA bölgesinin en hızlı büyüyen iki teknoloji şirketi, yerli teknoloji çözümleri için iş birliği yaptığını duyurdu.

Günümüzde pandemi, kurlardaki dalgalanmalar ve zorlu rekabet koşullarıyla mücadele eden şirketlerin odağında verimliliği artırmak ve maliyetleri optimum düzeyde tutmak yer alıyor. Verimliliğin ölçülmesi, kayıpların azaltılması, maliyetlerin kontrolü ise ancak teknoloji ve dijitalleşmenin sağladığı çözümlerle mümkün oluyor. IDC'nin "Tu¨rkiye'de CIO Perspektifi" başlıklı araştırmasına göre, COVID-19 nedeniyle EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi'ndeki kurumların yüzde 40'ı, her biri ortalama dörtten fazla olmak u¨zere bünyesine yeni dijital uygulamalar ekliyor. CIO'ların yüzde 47'si, darboğazlarla başa çıkmak için sektöre özel uygulamalara yatırım yapmayı planlarken, nesnelerin interneti (IoT), inovasyonla rakiplerinden farklılaşmak isteyen CIO'ların yüzde 37'sinin gu¨ndeminde yer alıyor. Mevcut tablo karşısında teknoloji şirketlerinden de önemli hamleler geliyor. Son olarak EMEA Bölgesi'nin en hızlı büyüyen iki teknoloji şirketi Bulutistan ve Trio Mobil, yerli yazılımlarla geliştirdikleri bulut bilişim ve IoT çözümleri ile şirketlere bütünsel hizmet vermeye başladıklarını duyurdu.

HEM ÜLKE EKONOMİSİNE, HEM İSTİHDAMA KATKIDA BULUNACAKLAR

Sundukları gelişmiş çözümlerle IoT ve bulut teknolojilerine öncülük eden iki şirket, üretim ve perakende başta olmak üzere, farklı sektörlerden şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunacak. Dünya genelinde bulut ve IoT teknolojileri sağlayan birçok şirket hem operasyonel hem de bütçesel anlamda dijitalleşme amaçlı birçok kalemde maliyet çıkarırken, Bulutistan ve Trio Mobil yerli kaynaklarla geliştirdikleri teknolojilerle şirketlere gerçek ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak hem ülke ekonomisine hem de istihdama katkıda bulunacak.

YERLİ KAYNAKLARLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRİP DÜNYA DEVLERİNE MEYDAN OKUYACAKLAR

İş birliğine dair açıklamada bulunan Bulutistan CEO'su Begim Başlıgil, "Alanında deneyimli 40'ın üzerinde ekip arkadaşımız ve ekosistemimizde birlikte hareket ettiğimiz stratejik çözüm ortaklarımızla birlikte hizmet veren 100 kişilik bir bulut bilişim platformuyuz. EMEA'nın yanı sıra Türkiye'nin en hızlı büyüyen birinci teknoloji şirketi olarak konumlanıyoruz. Sunduğumuz platform sayesinde yenilikçi servislerle tüm veriler bulutta güvenle işleniyor, saklanıyor ve anlık olarak erişilebiliyor. Her biri alanının lideri, ağırlıklı olarak üretim, dağıtım, perakende, eğitim ve enerji gibi dinamik ve rekabetçi sektörlerden 300'ü aşkın şirket ve holdingle çalışıyoruz. Pandeminin de etkisiyle şirketlerin dijital dönüşümünün hızlandığı bu dönemde, bulut bilişim servisleri tam bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Kullandığın kadar öde modeliyle şirketlerin dijital dönüşüme yatırım yapmalarını kolaylaştırıyoruz. Şimdi de Trio Mobil ile yaptığımız iş birliği kapsamında yerli kaynaklarla teknoloji geliştirip dünya devlerine meydan okumayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Trio Mobil CEO'su Nevzat Ataklı yaptığı açıklama ile, teknoloji sektöründe öncü iki firma olarak yaptıkları iş birliği ile, yaratılan bu sinerjinin, ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını vurguladı:

"Trio Mobil olarak, Yapay Zeka (AI) ve Büyük Data (Big Data) Uygulamaları ile geliştirdiğimiz endüstriyel IoT çözümlerimiz ile üretim, perakende ve akıllı şehir projelerine yönelik uçtan uca çözümler sunuyoruz. Amacımız işletmeleri daha verimli, daha karlı hale getirmek, ek olarak da iş güvenliği ve kalite standartlarını artırmak.  Bulutistan ile iş birliğimizde ülkemizdeki orta ve büyük ölçekli firmalara bütünsel dijitalleşme çözümleri sunarak maliyet avantajı sağlamayı hedeflerken, yurt dışına teknoloji ihracatı yaparak global arenada ülkemizi temsil etmek en büyük motivasyonumuz" şeklinde konuştu.


Dijital Dönüşüm için Yerli Teknolojide İş Birliği

Orta Doğu, Yatırım, Pandemi, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dijital Dönüşüm için Yerli Teknolojide İş Birliği - Son Dakika Ekonomi


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