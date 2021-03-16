Dijital dönüşüm inşaat malzemeleri satışında hedef büyüttü

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) verilerine göre inşaat malzemeleri sektörü pandemiyle geçen 2020'yi yüzde 9,1 büyümeyle kapatarak 22 alt sektörün 21'inde üretimini artırdı. 8 alt sektördeki üretim ise çift haneli olarak ve yüksek oranlarla büyüdü. YapıRadar.com Genel Müdürü Devrim Ünal Saygın, "Dijitalleşme hareketinin kalıcı olması halinde, 2021'den çift haneli büyüme rakamları ve ithalatın 3 katı olan ihracatta da çok daha üstün bir performans bekliyoruz. İnşaat malzemeleri ihracatının da 25 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) verilerine göre 2020'nin 2'nci çeyreğinde yüzde 8 düşüş yaşayan inşaat malzemeleri üretimi, 3'üncü ve 4'üncü çeyreklerde desteklerin hareketlendirdiği taleplerle yılı yüzde 9,1'lik büyümeyle kapattı. Salgında 2'nci dalga endişesiyle özellikle Avrupa'da öne çekilen siparişler ise sadece aralık ayında yüzde 23,1'lik büyüme oranının yakalanmasını sağladı. Böylece sektörün yıllık ihracatı 21,16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, adet bazında yüzde 16,2 artışla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan YapıRadar.com Genel Müdürü Devrim Ünal Saygın, "Emtia fiyatlarındaki yükseliş, inşaat malzemelerinin maliyetlerini de artırdı. 2021'in şubat ayını da etkisi altına alan bu tablonun sektör lehine değişmesi ise dijital dönüşüm rüzgarının kalıcı hale getirilmesine bağlı" diye konuştu.

2021'DE ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLENİYOR

2021 yılına dair öngörülerini de paylaşan Devrim Ünal Saygın, "2020'nin 2'nci çeyreğinde üretimde düşüşler yaşasak da yılın son iki çeyreğinde, yurt içinde mevcut inşaat işlerindeki canlanmayla ve özellikle dış pazarlardaki talep artışının etkisiyle oldukça başarılı bir performans gerçekleştirdik. Çabuk karar alan proaktif yaklaşımımızla sürece kolay uyum sağladık. Sektörün büyümesinde büyük pay sahibi olan dijitalleşme hareketinin kalıcı olması halinde, 2021'den çift haneli büyüme rakamları ve ithalatın 3 katı olan ihracatta da çok daha üstün bir performans bekliyor, inşaat malzemeleri ihracatının 25 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz. Bu noktada bizler de tedarikçiler ile müteahhitler arasında mal-hizmet alışverişi sağlamak için oluşturduğumuz proje veri ve talep bankası YapıRadar.com ile sektörde başlayan dijitalleşme hareketine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"AR-GE YOĞUNLUĞUMUZU ARTIRMALIYIZ"

İnşaat malzemeleri sektörünün 2021 yılında iç ve dış piyasada oluşan talebi iyi okuyarak inisiyatif kullanması gerektiğinin altını çizen Devrim Ünal Saygın, "Yeni dönem stratejilerini belirleyecek en önemli unsurlardan biri olan Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yasal düzenlemelerine de kendimizi hazırlamalıyız. AB tarafından hazırlanan 'İnşaat Sektörünün Avrupa'daki 2030 Vizyonu' çalışmasında, inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün geleceğini belirleyecek iki eğilimin, sürdürülebilir yapılanma ve müşterilerin ihtiyaçlarına uygun yapılar üretme olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak bu eğilimleri karşılayan sağlıklı adımlar atabilmemiz için, Ar-Ge yoğunluğumuzu artırmamız gerekiyor. Bu sayede AB'nin ticaret ortağı olarak üretim üssü konumumuzu koruyabiliriz" dedi.

20 BİNDEN FAZLA PROJEDE TEDARİKÇİLERLE MÜTEAHHİTLERİ BULUŞTURUYOR

Ar-Ge çalışmalarına önemli bir kaynak desteği sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Devrim Ünal Saygın, "Sitemizi hizmet değil, çözüm ortaklığı sunan bir sistem olarak geliştirdik. Sunduğumuz 20 binden fazla güncel proje sayesinde tedarikçi şirketler, yeni proje araştırarak zaman kaybetmezken müteahhit şirketler de talep ettikleri ürünleri, tüm tedarikçilerden gelen teklifleri karşılaştırarak beklentilerine uygun fiyatlar üzerinden satın alabiliyor. Sahip olduğumuz Proje ve Performans Takip Sistemi (PPTS) ile tedarikçi şirketler açısından proje enflasyonu yaratmanın önüne geçiyoruz. Sunduğumuz projeler içerisinden şirketlerin kriterlerine uygun projeleri listelemelerine ve iş süreçlerini aksatmadan sürdürebilmelerine olanak tanıyoruz. Öte yandan şirketler, görüşme notları, proje skorlama, hatırlatma, çalışma istatistikleri gibi konularda çalışanların ayrıntılı performansını ölçümleyerek performans yönetimini de kolayca yapabiliyor" diye konuştu.